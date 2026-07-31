Si Ludovic Blas est encore ciblé par l’OM au mercato, un coéquipier du Stade Rennais a été envoyé à Marseille cet été.

Le Stade Rennais pourrait-il encore alimenter le mercato de l’OM ? Depuis plusieurs heures, le nom de Ludovic Blas circule autour du club phocéen.

Seidu à l’OM ?

L’OM serait attentif à la situation du milieu offensif rennais, même si aucune opération concrète n’a encore été annoncée. Mais un autre joueur des Rouge et Noir vient désormais d’être associé à Marseille. Il s’agit d’Alidu Seidu.

Le défenseur polyvalent pourrait correspondre aux besoins de l’OM, notamment grâce à sa capacité à évoluer aussi bien dans l’axe que sur le côté droit. Mohamed Toubache-Ter a directement évoqué la compatibilité entre le défenseur rennais, le marché marseillais et Bruno Genesio : « Alidu Seidu est compatible avec le marché marseillais & Genesio. »

Une déclaration qui relance immédiatement les spéculations autour du joueur de 26 ans. Pour l’instant, aucune offre de l’OM ni aucune négociation entre les deux clubs n’a été confirmée. Le message de l’insider ressemble davantage à une recommandation ou à une piste cohérente qu’à l’annonce d’un dossier déjà engagé. Mais le profil de Seidu possède plusieurs arguments susceptibles d’intéresser la direction olympienne.

Un défenseur capable de couvrir plusieurs postes

Alidu Seidu présente l’avantage d’être particulièrement polyvalent. Principalement utilisé en défense centrale, l’international ghanéen peut également évoluer au poste de latéral droit. Cette capacité à occuper plusieurs rôles pourrait représenter un atout important pour l’OM. Marseille pourrait ainsi disposer d’un joueur capable de renforcer la rotation dans l’axe tout en offrant une solution supplémentaire sur le côté droit.

Dans un mercato où le club cherche à optimiser ses investissements, les profils polyvalents peuvent devenir particulièrement précieux. Le Stade Rennais ne semblerait pas déterminé à retenir Alidu Seidu à tout prix. Le défenseur possède pourtant un contrat longue durée puisqu’il est engagé avec le club breton jusqu’en 2029. Cette situation pourrait permettre à Rennes de négocier depuis une position confortable. Mais si une offre intéressante arrivait, le club pourrait être disposé à étudier la possibilité d’un transfert. Selon l’estimation affichée par Transfermarkt, la valeur du joueur se situerait autour de 6 millions d’euros. Un montant qui pourrait rester accessible pour l’OM, notamment si Marseille privilégie les dossiers à prix maîtrisé.

La présence de Bruno Genesio sur le banc marseillais pourrait également constituer un élément important. L’entraîneur de l’OM connaît bien l’environnement rennais et pourrait apprécier le profil d’un défenseur capable de s’adapter à plusieurs organisations. La polyvalence de Seidu pourrait notamment correspondre à la recherche d’un effectif plus flexible. Mais à ce stade, aucun intérêt concret du club marseillais n’a été confirmé. La piste reste donc à prendre avec prudence.