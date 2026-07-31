Absent du déplacement face au Betis en amical (0-4), Loïs Openda poursuit sa montée en puissance et pourrait effectuer ses débuts avec l’OL dès mardi contre le Sparta Prague.

L’OL pourrait recevoir un renfort important au meilleur moment. Quelques jours après avoir subi une lourde défaite face au Betis Séville en match amical (0-4), l’OL prépare déjà son prochain grand rendez-vous : le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions face au Sparta Prague.

Openda apte contre le Sparta ?

Pour cette première échéance européenne de la saison, Paulo Fonseca pourrait compter sur Loïs Openda. Le nouvel avant-centre lyonnais poursuit sa préparation et pourrait effectuer ses débuts sous ses nouvelles couleurs dès mardi. Loïs Openda n’avait pas participé au déplacement de l’OL face au Betis Séville. Sans sa nouvelle recrue offensive, Lyon avait vécu une soirée très compliquée face au club espagnol, avec une défaite lourde sur le score de 4-0. Cette rencontre a mis en lumière certaines limites dans le secteur offensif lyonnais.

L’OL a manqué d’efficacité et de présence dans la surface adverse. L’absence d’un véritable numéro 9 expérimenté s’est fait ressentir. L’arrivée d’Openda pourrait donc rapidement modifier la donne. L’international belge poursuit sa montée en puissance afin de retrouver progressivement le rythme nécessaire pour être compétitif.

Fonseca espère pouvoir compter sur lui

Selon Olympique et Lyonnais, Paulo Fonseca espérerait pouvoir intégrer Loïs Openda au groupe dès la rencontre contre le Sparta Prague. L’entraîneur lyonnais considérerait que ses jeunes solutions offensives ont encore besoin de temps avant d’assumer seules un rendez-vous européen aussi important.

Le technicien portugais pourrait donc s’appuyer sur l’expérience et les qualités du nouvel attaquant lyonnais. Openda possède déjà une solide expérience des grands rendez-vous. Son passage au RC Lens, puis au RB Leipzig, lui a permis d’évoluer dans des compétitions européennes et de se mesurer à des défenses de haut niveau. L’OL a recruté Loïs Openda pour apporter de la profondeur, de la vitesse et une plus grande efficacité devant le but. L’attaquant belge possède un profil différent des jeunes éléments actuellement présents dans l’effectif.

Sa capacité à attaquer les espaces et à multiplier les appels pourrait offrir de nouvelles solutions au jeu lyonnais. Il pourrait également permettre à l’OL de mieux exploiter les transitions rapides. Face au Sparta Prague, ces qualités pourraient devenir particulièrement importantes. Mais son utilisation dépendra forcément de son état de forme. Après avoir manqué le match contre le Betis, Openda devra encore démontrer qu’il possède suffisamment de rythme pour débuter ou entrer en jeu lors de cette première échéance européenne.