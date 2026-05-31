Si une majorité des supporters de l’OM enragent devant le deuxième sacre du PSG en Ligue des Champions, la réalité pourrait être plus douce pour les Marseillais.

À Marseille, beaucoup de supporters ont vécu la nouvelle consécration du PSG avec frustration, l’OM ayant longtemps conservé le statut unique de premier club français vainqueur de la Ligue des Champions. Mais pour Alexandre Jacquin, rédacteur en chef de La Provence, cette victoire du PSG pourrait avoir un effet inattendu sur l’avenir de l’Olympique de Marseille.

Un bon moyen de tourner enfin la page ?

Selon lui, le club phocéen doit désormais définitivement sortir de la nostalgie du glorieux passé européen de 1993. « La 2e victoire d’affilée du PSG en Ligue des champions est un mal pour un bien pour l’OM : il est temps de tourner la page, d’arrêter de clamer « à jamais les premiers », de se référer à un sacre vieux de 33 ans. L’OM ne remontera qu’avec de l’humilité et du réalisme », a-t-il analysé sur X.

Une déclaration forte qui résume une idée de plus en plus répandue chez certains observateurs : l’OM doit cesser de regarder dans le rétroviseur et se concentrer pleinement sur la construction de son avenir. Pendant des décennies, le triomphe européen de 1993 a constitué un symbole fort de l’identité marseillaise. Mais avec les succès répétés du PSG sur la scène continentale, cet argument historique perd progressivement de son poids dans les comparaisons entre les deux clubs.

La nouvelle direction de l’OM a les cartes en main

Pour Jacquin, cette nouvelle réalité doit pousser l’OM à repenser son discours et ses ambitions. L’objectif ne serait plus de défendre un héritage, mais de bâtir un projet capable de ramener durablement le club au plus haut niveau européen. Dans cette optique, le travail engagé par la nouvelle direction marseillaise, avec notamment l’arrivée de Grégory Lorenzi à la direction sportive, prend encore davantage d’importance.

L’OM sait que l’écart avec Paris reste conséquent, mais le club phocéen espère progressivement réduire cette distance grâce à une stratégie plus cohérente et une stabilité retrouvée. Le deuxième sacre du PSG ne changera évidemment pas l’histoire du football français. Mais pour certains, il pourrait marquer la fin d’un certain récit marseillais et le début d’une nouvelle réflexion sur la manière de reconstruire un prétendant crédible au sommet.