PSG – Arsenal : Luis Enrique confirme deux très bonnes nouvelles et éteint Arteta

À la veille de la finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal, Luis Enrique a confirmé deux bonnes nouvelles concernant son effectif, tout en répondant avec ironie aux déclarations de Mikel Arteta.

À quelques heures du choc entre le PSG et Arsenal en finale de la Ligue des Champions, l’ambiance monte doucement du côté des deux camps. Entre ambitions affichées et petites phrases médiatiques, la rencontre s’annonce déjà électrique avant même le coup d’envoi prévu samedi à 18h à Budapest.

Luis Enrique calme le jeu face à Arteta

Interrogé sur les déclarations de Mikel Arteta, qui a assuré que “Samedi, nous allons être champions d’Europe”, Luis Enrique a refusé de s’engager dans une guerre de communication.

« Il n’y a pas plus de motivation que de jouer une finale de Ligue des Champions. Le reste, on verra demain qui sera la meilleure équipe et qui gagnera le trophée. Je reste concentré sur mon équipe et pour pouvoir montrer le meilleur visage demain », a expliqué l’entraîneur du PSG.

L’Espagnol a préféré recentrer le débat sur le terrain, estimant que ce type de finale ne nécessite pas de motivation supplémentaire. Une manière de répondre indirectement à la sortie d’Arteta sans entrer dans la surenchère verbale.

Une pique assumée sur le “doublé” parisien

Si Luis Enrique est resté mesuré, il n’a pas résisté à une pointe d’ironie lorsqu’il a évoqué la pression différente entre les deux clubs.

« C’est puissant d’avoir cette volonté de remporter la première Ligue des champions de son histoire. Mais la remporter deux fois d’affilée, il y a encore plus de motivation ! On est en avance », a-t-il glissé avec un sourire.

Une réponse qui fait écho au statut du PSG, déjà champion d’Europe en titre, face à un Arsenal toujours en quête de sa première C1.

Deux retours majeurs : Hakimi et Nuno Mendes disponibles

Au-delà du discours, la principale information de la conférence de presse concerne l’effectif parisien. Luis Enrique a confirmé que deux cadres importants seront bien aptes pour la finale : Achraf Hakimi et Nuno Mendes.

De plus, Ousmane Dembélé, récemment blessé, a également tenu à rassurer : « Je n’ai pas eu peur de rater cette finale, j’ai arrêté avant. On n’a pas eu beaucoup de vacances, le staff et le coach ont bien géré, c’est pour ça que je suis à 100% pour cette finale. »

Un PSG concentré sur son objectif

Malgré les échanges médiatiques autour des déclarations d’Arteta et les attentes autour du match, Luis Enrique insiste sur une seule priorité : le terrain.

Pour le technicien espagnol, cette finale ne se joue ni dans les conférences de presse ni sur les réseaux sociaux, mais dans la capacité de son équipe à répéter les performances qui l’ont menée jusqu’ici.

Le PSG et Arsenal se retrouveront donc samedi dans un duel au sommet, entre un tenant du titre ambitieux et un club londonien qui rêve de sa première couronne européenne.