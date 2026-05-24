À moins d’une semaine de la finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal à Budapest, Luis Enrique risque de surprendre dans son équipe de départ.

Le compte à rebours est lancé pour le PSG. Samedi prochain, à Budapest, le club de la capitale disputera l’un des matchs les plus importants de son histoire face à Arsenal en finale de la Ligue des champions. Mais à quelques jours du choc, une énorme incertitude entoure Achraf Hakimi.

Hakimi trop juste pour débuter ?

Lors de l’opposition organisée devant les supporters parisiens ce samedi, deux absences ont particulièrement retenu l’attention : celles d’Ousmane Dembélé et d’Achraf Hakimi. Si la présence du Français dans le onze de départ ne semble pas remise en cause, la situation est beaucoup plus inquiétante concernant le latéral marocain.

Selon L’Équipe, le retour collectif d’Achraf Hakimi est proche, mais le timing apparaît extrêmement serré pour envisager une titularisation contre les Gunners. Une tendance qui prend de l’ampleur au fil des heures. Victime d’une lésion à la cuisse lors de la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich (5-4), l’international marocain n’a toujours pas repris normalement avec le groupe parisien. En interne, la prudence domine afin d’éviter toute rechute avant un rendez-vous aussi capital.

Luis Enrique face à un choix fort

Si Hakimi venait finalement à déclarer forfait pour débuter la rencontre, Luis Enrique devrait repenser l’équilibre de son couloir droit. Une véritable surprise tant le Marocain est devenu indispensable dans le système parisien cette saison, aussi bien offensivement que défensivement. L’absence potentielle du Ballon d’Or africain serait un coup dur pour le PSG, surtout face à une équipe d’Arsenal réputée pour sa vitesse dans les transitions et la qualité de ses ailes.

Mais Warren Zaïre-Emery pourrait le remplacer avantageusement. De son côté, Ousmane Dembélé se veut rassurant. L’attaquant français devrait bien tenir sa place et mener l’attaque parisienne dans cette finale qui pourrait faire basculer toute une saison. Reste désormais à savoir si Luis Enrique prendra le risque de lancer Hakimi malgré son manque de rythme… ou s’il créera la sensation avec une composition inattendue pour défier Arsenal.