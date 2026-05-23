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FRANCE

PSG : gros clash entre deux Parisiens avant la finale de Ligue des Champions !

Par Fabien Chorlet - 23 Mai 2026, 16:15
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Illia Zabarnyi et Matvey Safonov aux côtés de leurs coéquipiers du PSG

Lors du match amical intra-équipe du PSG, Illia Zabarnyi et Matvey Safonov ont refusé de se serrer la main.

Une scène assez étonnante a eu lieu ce vendredi au sein du Paris Saint-Germain. Selon plusieurs images relayées sur les réseaux sociaux, Illia Zabarnyi et Matvey Safonov ont évité de se serrer la main avant un match amical intra-équipe organisé par le PSG.

Une brouille sur fond de guerre entre la Russie et l’Ukraine

Une séquence qui risque forcément de faire parler, alors que la cohabitation entre le défenseur ukrainien et le gardien russe est scrutée depuis de longs mois en raison du contexte géopolitique entre leurs deux pays. Plusieurs médias avaient déjà évoqué une relation strictement professionnelle entre les deux joueurs depuis l’arrivée de Zabarnyi dans la capitale.

Lors de l’arrivée du défenseur ukrainien au PSG, certains observateurs avaient notamment remarqué qu’il ne suivait pas Matvey Safonov sur les réseaux sociaux, alimentant déjà les interrogations autour de leur relation.

Malgré cette scène remarquée, le club parisien n’a pour le moment fait aucun commentaire officiel sur le sujet. Luis Enrique avait d’ailleurs récemment tenté de calmer la polémique, affirmant que « le sport est la meilleure des manières » de rassembler les personnes au-delà des tensions politiques.

https://twitter.com/LMDPSG/status/2058179875538633093

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