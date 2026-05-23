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FC Nantes : Halilhodzic toujours au club la saison prochaine ? Une première réponse est tombée !

Par Fabien Chorlet - 23 Mai 2026, 14:00
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Vahid Halilhodzic (FC Nantes)

On en sait plus sur l’avenir de Vahid Halilhodzic au FC Nantes.

Vahid Halilhodzic ne sera plus l’entraîneur du FC Nantes la saison prochaine. Le coach franco-bosnien l’avait annoncé dès son arrivée sur le banc des Canaris en mars dernier. Mais le technicien de 74 ans malgré tout conserver un rôle au sein du club des bords de l’Erdre.

Après le dernier match de la saison contre Toulouse, arrêté après l’envahissement de terrain de supporters nantais, Vahid Halilhodzic a proposé à Waldemar et Franck Kita de rester au club dans une autre fonction que celle d’entraîneur. « Dimanche, les dirigeants ont mangé avec nous malgré la situation sportive difficile, le président (Waldemar Kita) a remercié les joueurs pour leur comportement. Il m’a remercié aussi. Maintenant, c’est à lui et son fils Franck de trouver les solutions pour changer les choses, que Nantes redevienne le Nantes qu’on connaît. Ils ont une tâche très difficile. S’ils veulent que je les aide, que je les conseille, je serai ravi », a confié l’ancien coach du Paris Saint-Germain pour L’Équipe.

Halilhodzic ne deviendra pas le coordinateur sportif du FC Nantes

Depuis cette déclaration, la plupart des supporters du FC Nantes se montrent favorables à l’idée de voir Vahid Halilhodzic poursuivre l’aventure au club, certains l’imaginant même dans un rôle de directeur sportif ou de coordinateur sportif.

Interrogé sur X à propos d’un éventuel poste de coordinateur sportif pour le technicien franco-bosnien, le journaliste de Ouest-France, David Philippeau, a balayé cette idée d’un revers de main. « Non », a simplement lâché le spécialiste des Canaris.

Un rôle de conseiller auprès de Waldemar Kita et de la direction nantaise semblerait en revanche davantage envisageable pour Vahid Halilhodzic, lui qui vient de souffler sa 74e bougie.

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