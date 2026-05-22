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FRANCE

FC Barcelone Mercato : Flick aurait flashé sur un titulaire du FC Nantes !

Par Bastien Aubert - 22 Mai 2026, 16:00
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Hansi Flick (FC Barcelone)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Désireux de renforcer son effectif au mercato estival, le FC Barcelone surveille la situation d’un attaquant du FC Nantes.

Le FC Barcelone continue de préparer activement son mercato estival. Sous l’impulsion de Hansi Flick, le club catalan cherche à renforcer son secteur offensif avec des profils jeunes, techniques et capables de s’adapter rapidement au jeu de possession blaugrana. Et une piste en Ligue 1 retient particulièrement l’attention en interne : celle de Matthis Abline, attaquant du FC Nantes.

Le FC Barcelone aurait flashé sur Abline 

Le joueur de 23 ans a réalisé une saison mitigée avec les Canaris, suffisamment convaincante pour attirer le regard du Barça, toujours attentif aux jeunes talents du championnat français. Selon Fichajes, la direction sportive du FC Barcelone travaille depuis plusieurs mois sur des profils offensifs compatibles avec ses contraintes économiques. Dans ce contexte, Abline coche plusieurs cases importantes.

Capable d’évoluer dans différents registres offensifs, le buteur du FC Nantes peut aussi bien jouer en pointe que participer au jeu en décrochant pour combiner avec ses partenaires. Un profil apprécié au Barça, où l’on recherche avant tout des joueurs capables de comprendre rapidement les circuits de passes et de s’intégrer dans un jeu collectif très structuré.

Bien moins cher qu’Alvarez !

Autre élément important dans ce dossier : sa valeur marchande reste encore accessible par rapport à d’autres cibles européennes du club catalan. Dans un contexte économique toujours fragile, ce facteur pèse lourd dans les décisions de la direction sportive. En interne, Hansi Flick pousserait pour des joueurs capables d’apporter de la profondeur mais aussi de la flexibilité tactique, deux qualités que le staff estime essentielles pour faire évoluer l’attaque du Barça.

Du côté du FC Nantes, cette rumeur confirme une fois de plus que la formation et les talents offensifs du club continuent d’attirer au plus haut niveau européen, malgré une saison compliquée sur le plan collectif. Reste désormais à savoir si le FC Barcelone passera concrètement à l’action ou si ce dossier restera au stade de simple surveillance.

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