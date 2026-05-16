Lancé sur la piste Abde Ezzalzouli (Betis, 24 ans), au même titre que le PSG, le FC Barcelone a des chances de rafler la mise au mercato.

Le FC Barcelone passe à l’offensive. Alors que le PSG surveille également le dossier, le club catalan aurait déjà lancé les premières manœuvres pour tenter de récupérer Abde Ezzalzouli lors du prochain mercato estival. Brillant cette saison avec le Betis Séville, l’international marocain de 24 ans attire désormais les plus grands clubs européens après un exercice particulièrement impressionnant. Avec 14 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues, Ezzalzouli a largement participé à la qualification du Betis pour la prochaine Ligue des champions.

Le FC Barcelone avance sur Abde

Des performances qui auraient convaincu le Barça de relancer sérieusement cette piste. Selon Africafoot, des sources proches de la direction catalane assurent que le FC Barcelone a déjà entamé des démarches concrètes afin d’étudier un retour du joueur au Camp Nou. Le dossier reste cependant très disputé. En plus du PSG, plusieurs clubs de Premier League suivent attentivement la situation du Marocain, notamment Newcastle United et Aston Villa. Mais le FC Barcelone possède un avantage stratégique important dans cette opération. Le club blaugrana conserve encore 20 % sur une future revente du joueur, un héritage du transfert conclu avec le Betis en 2023.

Ezzalzouli pas fermé à un retour au Barça

À l’origine, le Barça détenait même 50 % des droits liés à une revente avant de céder une partie de ce pourcentage début 2025 dans le cadre d’un accord autour de Vitor Roque. Cette clause pourrait aujourd’hui faciliter un éventuel retour d’Ezzalzouli en Catalogne, même si le Real Betis reste extrêmement ferme sur ses exigences financières avec une clause libératoire estimée à 60 millions d’euros. Le principal problème pour le Barça demeure néanmoins sa situation économique et les contraintes liées au fair-play financier. Chaque mouvement doit être soigneusement étudié par la direction catalane avant de passer à l’action. De son côté, le joueur ne fermerait absolument pas la porte à un retour au FC Barcelone. Mais après avoir trouvé une vraie stabilité sportive à Séville, Ezzalzouli ne souhaiterait pas non plus précipiter sa décision. Le PSG est donc prévenu : le Barça semble bien décidé à revenir très fort dans ce dossier.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)