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FRANCE

Déjà champion, le Barça tombe à Alaves et n’atteindra pas les 100 points

Par Fabien Chorlet - 13 Mai 2026, 23:23
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La joie des joueurs d'Alaves

Le FC Barcelone a été battu ce mercredi soir par Alaves (1-0).

Champion d’Espagne depuis le week-end dernier et sa victoire dans le Clasico face au Real Madrid (2-0), le FC Barcelone se déplaçait ce mercredi soir sans pression sur la pelouse d’Alaves, pour le compte de la 36e journée de Liga.

Pas de saison à 100 points pour le Barça !

Au terme d’une prestation très décevante, le Barça, qui avait largement fait tourner son effectif, s’est incliné face aux Babazorros (1-0) après avoir été surpris dans les dernières secondes de la première période sur un but d’Ibrahim Diabaté (45+1e).

C’est la première défaite en championnat pour les Blaugrana depuis le 16 février dernier et le revers à Gérone (2-1). Les hommes d’Hansi Flick n’atteindront donc pas la barre symbolique des 100 points cette saison, un objectif pourtant fixé cette semaine par l’entraîneur catalan en conférence de presse.

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