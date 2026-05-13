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FRANCE

RC Lens – PSG (0-2) : Paris se fait malmener par les Sang et Or mais officialise son titre, les notes

Par William Tertrin - 13 Mai 2026, 23:01
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William Tertrin, au stade Bollaert-Delelis.

Ce mercredi soir, le RC Lens recevait le PSG dans un match en retard qui était censé « décider » du titre, mais il n’en est rien. Dans une superbe première période, les Sang et Or ont été de véritables guerriers avec plusieurs occasions, mais se sont punis eux-mêmes sur une erreur de Malang Sarr qui a profité à Kvaratskhelia (29e). La deuxième période ne faiblissait pas, avec d’énormes occasions pour les Lensois, écœurés par un énorme Matvey Safonov qui n’a rien laissé passer. En fin de match, Paris a marqué contre le cours du jeu sur un contre-éclair grâce à Mbaye. Avec cette victoire, le club de la capitale officialise son sacre et Lens n’aura en tout cas pas à rougir, tout en nourrissant même d’énormes regrets (25 tirs, 10 cadrés). À noter également le gros coup dur pour Lens avec la blessure (rechute ?) de Samson Baidoo…

Les tops

THOMASSON

Quel match pour sa dernière danse à Bollaert ! Dans tous les bons coups offensivement, il a incarné le visage de cette équipe de guerriers ce soir, toujours là à gratter et profiter du moindre ballon (6 récupérations) comme sur l’énorme occasion de Saïd juste avant la mi-temps, où il s’arrache pour tacler.

SAÏD

Comme Thomasson, il s’agissait de son dernier match à Bollaert, et il a fait honneur au public avec un très bon match. Dangereux offensivement, il s’est procuré de grosses occasions dans cette partie, dont une puissante reprise du pied droit déviée par Safonov juste avant la mi-temps. Sorti à la 60e pour l’entrée de Thauvin, proche de la passe décisives sur le poteau de Sima.

SAFONOV

Il avait déjà écœuré Bollaert la saison dernière en Coupe de France, et il a remis ça ce soir, avec 8 arrêts au total. Totalement infranchissable et en état de grâce, il a même été sauvé par son poteau à la 74e sur une frappe de Sima.

ZABARNYI

Avec son gardien, ils ont été les patrons derrière, et même si Lens a tiré à 25 reprises, il a peut-être réalisé son meilleur match de la saison.

Les flops

SARR

Si la défense lensoise s’est plutôt montré très solide, on ne peut pas occulter son erreur qui débouche sur l’ouverture du score. Un contrôle mal assuré avec un Dembélé passeur décisif pour un Kvaratskhelia buteur ont puni les Lensois. Rageant. Il commet quelques instants plus tard une erreur similaire, heureusement sans conséquence.

ÉDOUARD

Les matchs se suivent et se ressemblent pour lui, qui semble clairement avoir enfilé le costume du joueur type en grande perte de confiance. Énormément de mauvais choix en phase offensive, mais aussi quelques ratés, comme sur le premier tir cadré de la partie où il contrôle dans la surface puis enchaîne sur une frappe, bloquée par Safonov (18e). Sorti à la 61e pour l’entrée d’Allan Saint-Maximin, auteur d’une grosse entrée.

SIMA

Comme Édouard, il a aussi été dans le dur. Il a essayé de mettre à profit ses qualités de vitesse et de profondeur, mais lui aussi a eu beaucoup de déchets avec 3 occasions repoussées par Safonov. Il touche même le poteau à la 74e, signe que la réussite n’était pas de son côté ce soir.

BARCOLA

Aligné à la droite de l’attaque parisienne, il a eu énormément de déchets, à l’image d’un ballon perdu bêtement alors qu’il tentait de provoquer Udol dès la 4e minute. Malheureux dans absolument tout ce qu’il a entrepris, il sort logiquement dès la mi-temps pour l’entrée de Vitinha.

Les notes du match

RC Lens : Risser (5) – Ganiou (6), Baidoo (6), Sarr (4) – Aguilar (5), Sangaré (6), Thomasson (cap) (7), Udol (5) – Sima (4), Édouard (3), Saïd (5).

PSG : Safonov (8) – Mayulu (5), Zabarnyi (7), Beraldo (6), Hernandez (5) – Dro (5), Neves (6), Doué (6) – Barcola (3), Dembélé (cap) (6), Kvaratskhelia (6).

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