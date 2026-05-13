RC Lens – PSG : Baidoo sort sur blessure, un premier verdict est tombé !

Samson Baidoo est sorti sur blessure lors du match entre le RC Lens et le PSG.

Alors que le Paris Saint-Germain mène actuellement (1-0) face au RC Lens grâce à un but de Khvicha Kvaratskhelia juste avant la demi-heure de jeu (29e). En plus de se diriger vers une défaite, qui scellerait officiellement le titre de champion de France des Parisiens, les Sang et Or ont perdu un joueur sur blessure : Samson Baidoo.

Blessure musculaire pour Baidoo ?

En seconde période, le défenseur central lensois s’est blessé à la cuisse gauche et a dû céder sa place à Kyllian Antonio. Au moment où l’ancien joueur du Rapid Vienne s’est écroulé au sol, les joueurs lensois ont immédiatement indiqué à leur banc qu’il s’agissait d’une blessure musculaire, comme l’a précisé le journaliste de beIN Sports, John Ferreira, présent en bord terrain.

Avec cette blessure, Samson Baidoo pourrait ne plus rejouer de la saison et ainsi manquer la finale de la Coupe de France contre l’OGC Nice, le 22 mai prochaine.