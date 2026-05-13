RC Lens : le plan de Pierre Sage pour saboter le PSG

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’ambiance s’annonce électrique ce soir à Stade Bollaert-Delelis pour le choc entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain.

Alors que cette rencontre est jugée sans réel enjeu sportif par une partie des supporters lensois, plusieurs mouvements de contestation commencent à émerger autour du club nordiste. Entre boycott annoncé, volonté de siffler les Parisiens toute la soirée et appels à un geste fort du staff lensois, la tension monte sérieusement avant le coup d’envoi.

Les supporters lensois veulent gâcher la fête parisienne

Du côté des supporters sang et or, la frustration est bien présente. Certains groupes radicaux reprochent notamment le manque d’enjeu autour de cette affiche face au PSG et comptent bien le faire savoir.

Selon plusieurs tendances observées autour du club, certaines options envisagées iraient même jusqu’au boycott de la rencontre ou à une soirée entière consacrée à siffler les joueurs parisiens.

Une atmosphère bouillante qui pourrait transformer Bollaert en véritable chaudron hostile pour le PSG.

Des appels à aligner les jeunes face à Paris

Autre idée relayée par certains supporters : voir Pierre Sage aligner une équipe largement remaniée composée de jeunes joueurs afin de protester contre la situation.

Une référence assumée au fameux épisode des « minots » de l’OM, lorsque Olympique de Marseille avait envoyé une équipe très inexpérimentée face au PSG dans un contexte explosif.

Mais Pierre Sage a rapidement calmé cette possibilité en conférence de presse.

Pierre Sage veut surtout préparer sa finale

Interrogé sur cette idée, l’entraîneur lensois s’est montré beaucoup plus mesuré :

« On ne fera pas le coup de l’OM avec les minots. » « On sera plutôt dans une logique aussi de préparer notre finale. » « On a l’ambition de faire partie des équipes qui auront vraiment embêté la meilleure équipe du monde jusqu’au bout. »

🚨🚨 LES SUPPORTERS DE LENS VEULENT GÂCHER LA FÊTE DU LENS-PSG DE CE SOIR 😤



Pour protester contre d’un match désormais sans enjeux, les fans sang et or ont l’intention d’exprimer leur frustration ce soir.



Chez les plus radicaux, les options vont DU BOYCOTT À L’INTENTION DE… pic.twitter.com/dek6htQWjN — Actu Foot (@ActuFoot_) May 13, 2026

Un discours ambitieux qui montre que Lens ne compte pas simplement subir face au PSG. Pierre Sage souhaite clairement utiliser cette rencontre comme un énorme test avant la finale à venir.

Dans une ambiance qui s’annonce volcanique à Bollaert, le RC Lens rêve désormais d’être l’équipe capable de faire vaciller Paris une dernière fois cette saison.