RC Lens : après les trophées UNFP, Sage a donné un immense regret au FC Nantes

Alors que Pierre Sage vient d’être sacré meilleur entraîneur de Ligue 1 aux Trophées UNFP, une ancienne décision du FC Nantes refait surface et alimente de sérieux regrets du côté des supporters canaris.

Le tweet publié par Emmanuel Merceron — « Refusé par Franck Kita en mai 2025. Le pif » — a relancé une vieille histoire du mercato des entraîneurs en Ligue 1. En toile de fond : le choix du FC Nantes, à l’époque, de ne pas donner suite à la piste Pierre Sage, aujourd’hui récompensé au plus haut niveau.

Selon plusieurs informations concordantes, les dirigeants nantais avaient effectivement écarté la possibilité de confier leur banc à l’ancien entraîneur de l’OL, alors que le club cherchait une nouvelle stabilité sur son banc.

Un choix lourd de conséquences

Depuis ce refus, la trajectoire de Pierre Sage a pris une toute autre dimension. Installé au RC Lens, il a progressivement imposé son projet, structuré une équipe compétitive et conduit le club artésien vers les sommets de la Ligue 1, et une qualification en Ligue des champions. Cette dynamique a été consacrée lundi par son titre de meilleur entraîneur du championnat lors des Trophées UNFP.

Un sacre symbolique, d’autant plus que Lens s’est affirmé comme l’une des équipes les plus performantes de la saison, validant notamment son retour au premier plan national et européen.

Le tweet de Merceron relance le débat

Dans ce contexte, la sortie d’Emmanuel Merceron prend une dimension particulière. L’insider, habitué des coulisses du FC Nantes, souligne implicitement l’énorme erreur de casting des Kita : avoir laissé filer un technicien qui incarne aujourd’hui la réussite à Lens.

Le ton du message — bref, ironique et lapidaire — traduit surtout une frustration récurrente autour des choix de la direction nantaise ces dernières saisons.

Un “et si ?” qui persiste à Nantes

À Nantes, ce type de scénario n’est pas inédit : plusieurs pistes manquées ou refusées par la direction ont régulièrement alimenté les débats internes. Mais le cas Pierre Sage prend aujourd’hui une ampleur particulière, tant sa réussite à Lens est rapide et visible.

Dans un championnat où les choix d’entraîneurs peuvent redéfinir des saisons entières, ce dossier illustre une nouvelle fois la frontière ténue entre intuition et erreur stratégique.