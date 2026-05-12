RC Lens Mercato : Thauvin clarifie son avenir une bonne fois pour toutes !

À la veille du choc face au PSG, Florian Thauvin a clarifié son avenir au RC Lens en conférence de presse.

Alors que des doutes subsistaient encore sur son futur, Florian Thauvin a officiellement levé le voile sur son avenir au RC Lens. En conférence de presse, en marge de la rencontre face au PSG, le champion du monde 2018 a confirmé qu’il s’inscrivait pleinement dans le projet du club artésien.

Le joueur a expliqué que sa décision ne relevait pas d’un choix de dernière minute, mais d’une vision construite dès son arrivée : « C’est acté, oui. Avant de signer au club, on avait un projet à moyen terme. L’objectif était de se qualifier pour une Coupe d’Europe et de franchir un cap », a-t-il rappelé.

Un projet sportif pleinement validé à Lens

Avec une saison réussie sur le plan collectif, le RC Lens a dépassé ses ambitions initiales en s’installant parmi les cadors du championnat. Une dynamique positive qui semble avoir conforté Thauvin dans son choix de poursuivre l’aventure.

Au-delà des résultats, c’est aussi l’environnement lensois qui séduit le joueur. L’ambiance de Bollaert et l’intensité des grandes affiches constituent un moteur essentiel pour l’ancien Marseillais.

La Ligue des Champions comme moteur

Thauvin ne cache pas son excitation à l’idée de disputer la Ligue des Champions avec le RC Lens. Une perspective qui semble avoir pesé lourd dans sa décision : « Quoi de plus beau que de jouer la Champions League dans un stade comme le nôtre ? », a-t-il confié avec enthousiasme.

Ce choix confirme son rôle central dans le projet mené par Pierre Sage, où il incarne à la fois un leader technique et un relais d’expérience pour un groupe en pleine progression.

Un message fort envoyé au PSG et à l’Europe

En actant son avenir, Florian Thauvin envoie également un signal clair à ses adversaires. Le RC Lens s’installe durablement dans le haut niveau français et européen, avec l’ambition de continuer à rivaliser avec les plus grands.

Plus que jamais, le club nordiste peut compter sur son meneur de jeu pour porter ses ambitions. Et à en croire ses déclarations, l’histoire entre Thauvin et Lens est encore loin d’être terminée.