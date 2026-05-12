Stade Rennais Mercato : Bentaleb (LOSC) ou un coup de cœur du RC Lens offert à Haise cet été ?

Le Stade Rennais active déjà plusieurs pistes pour son prochain mercato estival. Le club breton s’intéresserait à Nabil Bentaleb, tandis qu’un profil apprécié par Pierre Sage au RC Lens figure aussi sur les tablettes.

Le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, mais certains dossiers commencent déjà à s’accélérer en Ligue 1. C’est notamment le cas de Nabil Bentaleb, milieu de terrain du LOSC, en fin de contrat au 30 juin prochain.

Selon les informations publiées par Foot Mercato, des clubs du top 6 de Ligue 1 sont à l’affût pour l’international algérien, disponible gratuitement cet été.

Bentaleb et Avom ciblés

Dès lors, le RC Lens, l’OL, le Stade Rennais et l’OM ont été associés à ce dossier. Et comme rapporté par le très informé @jonathan35001 sur X, c’est bien le SRFC qui étudie le dossier Bentaleb.

Le joueur de 31 ans, capable d’évoluer en sentinelle ou en milieu relayeur, représente une option expérimentée et sans indemnité de transfert, un profil particulièrement recherché sur le marché actuel. La source rapporte également que Rennes observe aussi Arthur Avom, milieu de 21 ans évoluant au FC Lorient. Un nom déjà évoqué par le passé, et qui a séduit Pierre Sage au RC Lens.

Un profil apprécié sur le marché des joueurs libres

Libre en juin, Bentaleb s’inscrit dans une stratégie très claire de plusieurs clubs de Ligue 1 : profiter des fins de contrat pour se renforcer sans dépenser sur les transferts.

Le LOSC, de son côté, doit encore gérer les dernières échéances sportives avant de trancher définitivement sur son avenir, alors qu’une proposition de prolongation a déjà été transmise.