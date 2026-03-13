RC Lens Mercato : deux cracks de Ligue 1 dont Pagis pour cet été, Sage a déjà validé

Interrogé en conférence de presse sur les joueurs qui lui ont tapé dans l’œil à Lorient, Pierre Sage a évidemment évoqué Pablo Pagis, mais pas que.

Ce samedi à 17 heures, le RC Lens se déplace sur la pelouse du FC Lorient pour la 26e journée de Ligue 1. Un déplacement périlleux pour les Sang et Or, qui ont la possibilité de reprendre la première place au PSG, exempté de match ce week-end après avoir obtenu le report de sa rencontre face à Nantes. Si Pierre Sage sera privé de huit éléments au total au Moustoir, son homologue Olivier Pantaloni doit aussi compter quelques absences, y compris celles du capitaine Laurent Abergel mais aussi et surtout de Pablo Pagis, meilleur buteur du club cette saison en Ligue 1.

Sage valide pour Pagis et un autre Lorientais

Un joueur qui a récemment été associé à Lens en vue du mercato d’été, même si, pour l’instant, il ne s’agit que de simples spéculations. On peut tout de même imaginer qu’à 23 ans, Pagis vienne donner un nouveau tournant à sa carrière en rejoignant un club qui va disputer l’Europe la saison prochaine. Lens représente une destination crédible, surtout que Pagis pourrait retrouver un certain Yannick Cahuzac dans l’Artois, cité pour intégrer le staff lensois dès la saison prochain.

En conférence de presse, Sage a en tout cas confié tout le bien qu’il pensait de l’attaquant, dans des propos rapportés par nos confrères de Lensois.com : « Pagis à Lens ? C’est un avis personnel que je partage, mais comme je pense dans beaucoup d’autres clubs ! C’est vrai que c’est un excellent joueur. Il a vraiment des traits qui font penser à son père (Mickaël Pagis) et du coup, on se rend compte que la génétique joue en beaucoup de choses dans les performances sportives. Moi, mon père faisait du ski nautique, donc vous imaginez bien que ça ne va pas beaucoup servir ! ».

Et, vu que Pierre Sage est un homme de goût, il a également soufflé un autre nom qui lui plaît beaucoup dans l’effectif lorientais : « Et concernant les autres joueurs que j’aime bien, j’aime beaucoup Avom aussi ». Un petit clin d’œil bien senti pour un joueur qui a marqué une superbe volée face… au rival lillois.

Avom, remplaçant idéal de Sangaré ?

Arthur Avom, milieu de terrain de 21 ans, sera en tout cas bien disponible pour le match, et Pierre Sage aurait peut-être identifié le futur remplaçant de Mamadou Sangaré si ce dernier venait à s’en aller cet été. Et en plus d’avoir inscrit un golazo face au LOSC, Avom porte également le numéro 62. De quoi préparer doucement mais sûrement une arrivée à Lens ? Pas encore certain, mais plusieurs clubs se sont déjà intéressés à lui, dont le Stade Rennais.

Initialement sous contrat jusqu’à cet été, le joueur évalué à 9 millions d’euros par Transfermarkt a joué depuis le mois d’août un nombre de matchs de L1 suffisant pour que sa clause de prolongation d’un an puisse être activée. Une démarche que les dirigeants lorientais n’ont pas encore effectuée à ce jour, a indiqué L’Équipe fin décembre dernier.