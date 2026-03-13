Pronostic Lorient – RC Lens : Lens peut-il frapper un grand coup et repasser devant le PSG ?

Voici l’analyse complète du match de la 26e journée de Ligue 1 entre Lorient et le RC Lens, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Revenu à un point du Paris Saint-Germain le week-end dernier après sa victoire contre Metz (3-0) et la défaite des Parisiens contre l’AS Monaco (1-3), le RC Lens peut toujours rêver du titre de champion de France et se rapproche d’une qualification directe en Ligue des Champions. Ce week-end, les Sang et Or se déplacent sur la pelouse de Lorient, solidement installé à la 10e place du classement. En cas de victoire au Moustoir, les hommes de Pierre Sage reprendront la tête du classement en attendant le match du PSG face au FC Nantes.

Ligue 1 – Lorient vs RC Lens

Samedi 14 mars 2026 · 17h · Stade du Moustoir

Lorient : profiter de son terrain

Installé dans la première moitié de tableau, Lorient aborde cette rencontre sans réelle pression au classement. Les Bretons ont assuré une bonne partie de leur maintien et peuvent désormais jouer plus libérés face aux équipes du haut de tableau.

À domicile, les Merlus se montrent souvent difficiles à manœuvrer. Leur organisation collective et leur capacité à exploiter rapidement les transitions offensives leur permettent régulièrement de poser des problèmes à leurs adversaires.

Face à Lens, l’objectif sera d’abord de rester compact défensivement afin de limiter les espaces. Lorient pourrait ensuite tenter de faire la différence grâce à des attaques rapides et sur coups de pied arrêtés.

RC Lens : maintenir la pression sur le PSG

Lens continue d’impressionner cette saison. En revenant à une longueur du PSG, les Sang et Or ont clairement relancé la lutte pour le titre et ne comptent pas s’arrêter là.

L’équipe artésienne se distingue par son intensité, sa discipline tactique et sa capacité à faire basculer les rencontres dans les moments clés. Même loin de Bollaert, les Lensois restent capables de maîtriser le rythme du match grâce à leur pressing et à leur solidité collective.

Dans cette rencontre, l’objectif sera simple : imposer leur jeu rapidement pour éviter de laisser Lorient prendre confiance. Une victoire permettrait à Lens de continuer à croire au sacre tout en consolidant sa place dans la course à la Ligue des Champions.

Les confrontations récentes

Les affrontements entre Lorient et Lens donnent souvent lieu à des rencontres ouvertes, même si les Sang et Or ont généralement pris l’ascendant ces dernières saisons.

Lors des 10 dernières confrontations :

RC Lens : 6 victoires

Lorient : 1 victoire

Matchs nuls : 3

Lors du match aller cette saison, Lens avait pris le dessus sur sa pelouse (3-0) grâce à une prestation solide collectivement. Les Bretons avaient toutefois réussi à se montrer dangereux par moments, ce qui laisse penser que la rencontre pourrait rester disputée.

Les compos probables

La compo probable de Lorient : Mvogo – Meïté, Talbi, Faye – Le Bris, Cadiou, Avom, Kouassi – Makengo, Karim – Dieng.

Absents : Abergel, Silva (blessés), Touré, Sanusi, Fadiga (reprise).

Incertain : Pagis (commotion cérébrale).



La compo probable du RC Lens : Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol – Thauvin, Sima – Edouard.

Absents : Gradit, Gurtner, Antonio, Baidoo (blessés).

Incertains : Masuaku (suspendu), Aguilar, Saïd, Saint-Maximin (blessés).

Les joueurs à suivre

Bamba Dieng (Lorient) : L’attaquant sénégalais représente l’une des principales armes offensives des Merlus. Rapide et très mobile sur le front de l’attaque, Bamba Dieng est capable de prendre la profondeur et de profiter des espaces laissés par les défenses adverses. Face à une équipe de Lens qui devrait avoir la possession, son rôle dans les transitions rapides pourrait être déterminant. S’il parvient à exploiter les contres et à se montrer efficace dans la surface, il pourrait mettre en difficulté l’arrière-garde lensoise.

Florian Thauvin (RC Lens) : L’ailier lensois traverse actuellement une excellente période. Buteur à quatre reprises lors de ses cinq derniers matchs, Florian Thauvin s’impose comme l’un des hommes forts de l’attaque des Sang et Or ces dernières semaines. Sa qualité technique, sa capacité à créer le décalage et sa précision devant le but en font un joueur particulièrement dangereux. Dans un match où Lens aura probablement des opportunités offensives, Thauvin pourrait encore se montrer décisif.

Les tendances de cotes : Lens favori

Résultat Cote actuelle Bookmaker Tendance Victoire Lorient 4,10 Unibet outsider Match nul 3,75 Betclic alternative crédible Victoire Lens 1,82 Unibet favori

Probabilités implicites approximatives :

Lorient : 24 %

Match nul : 27 %

RC Lens : 55 %

Les bookmakers donnent un avantage assez net au RC Lens dans cette rencontre. Malgré un déplacement toujours délicat au Moustoir, la dynamique actuelle des Sang et Or et leur position dans la course au titre expliquent cette cote relativement basse.

Le match nul reste une possibilité à ne pas écarter, notamment si Lorient parvient à rester compact défensivement et à ralentir le rythme du match. Quant à une victoire des Merlus, elle représenterait une surprise au vu des cotes proposées, mais l’avantage du terrain pourrait jouer un rôle dans un scénario plus accroché que prévu.

Notre pronostic pour Lorient – RC Lens

Victoire du RC Lens : Les Sang et Or affichent une dynamique très positive et restent pleinement engagés dans la lutte pour le titre. Face à une équipe de Lorient solide mais parfois irrégulière, Lens semble disposer de plus d’arguments collectifs et offensifs pour faire la différence. Même si le déplacement au Moustoir peut s’avérer piégeux, les Lensois ont les moyens de repartir avec les trois points.

Les Sang et Or affichent une dynamique très positive et restent pleinement engagés dans la lutte pour le titre. Face à une équipe de Lorient solide mais parfois irrégulière, Lens semble disposer de plus d’arguments collectifs et offensifs pour faire la différence. Même si le déplacement au Moustoir peut s’avérer piégeux, les Lensois ont les moyens de repartir avec les trois points. Les deux équipes marquent : Lorient se montre souvent dangereux à domicile et pourrait profiter de quelques espaces pour se créer des occasions. De son côté, Lens possède suffisamment de qualité offensive pour trouver la faille, notamment grâce à des joueurs en forme comme Florian Thauvin.

Scores possibles