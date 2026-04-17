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FRANCE

OM : Beye en dit plus sur Aguerd et annonce une pluie de bonnes nouvelles avant Lorient

Par Bastien Aubert - 17 Avr 2026, 13:06
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Habib Beye (OM)

Habib Beye était en conférence de presse à la veille d’aller à Lorient avec l’OM (17h).

Face aux médias, Habib Beye n’a pas caché que plusieurs éléments manqueront à l’appel. L’entraîneur de l’OM a notamment évoqué les cas de Kondogbia, C.J. Egan-Riley et Nayef Aguerd : « On a les absences de Kondogbia, de CJ Riley qui est blessé à la cuisse et Nayef aussi, l’opération s’est bien passée mais il y a eu une petite inflammation osseuse, on travaille en collaboration avec la fédération marocaine, on a pas de date de retour à cause de cette petite complication mais elle n’est pas liée à l’opération qui s’est très bien passée. » Un discours rassurant sur le fond, mais qui confirme que le défenseur marocain ne reviendra pas immédiatement. 

Un stage réussi et des signaux positifs

Au-delà des absences, Habib Beye a insisté sur les effets positifs du stage effectué à Marbella : « Le stage ? Ça s’est très bien passé. Le complexe est de grande qualité. On avait envisagé de refaire un stage après celui de la dernière fois. On a très bien travaillé. On a mis beaucoup d’intensité dans nos séances. »

Un travail qui semble porter ses fruits, notamment dans la production offensive récente de l’équipe. L’entraîneur marseillais a également rappelé ses principes de jeu : « Ma philosophie ? Je veux une équipe protagoniste, j’aime chercher haut l’adversaire et presser même si des fois ça nous force à perdre notre structure. » Un style offensif et exigeant, qui demande de l’engagement mais qui commence à se refléter dans les statistiques de l’équipe.« Sur les derniers matchs, on a eu beaucoup d’occasions et on a beaucoup tiré au but. C’est positif pour la suite », a-t-il savouré.

Un sprint final totalement ouvert

À Marseille, la pression fait partie du quotidien, et Beye ne s’en cache pas : « La pression de la 3e place ? Je prépare les joueurs à ça. Quand tu signes à l’OM, tu acceptes ça. C’est un challenge excitant. » Il insiste également sur la dynamique du classement : « Quand je suis arrivé, on était à 5 points de la 1ère place. Là, on est à 1 point de la 3ème place. Si on gagne nos 5 matchs, sachant qu’il y aura des confrontations directes, on aura nos chances. » Un discours ambitieux qui traduit la volonté de jouer le coup à fond jusqu’au bout.

Pour Beye, la clé reste la régularité dans un championnat imprévisible : « Le sprint final ? On regarde seulement notre parcours. Il faut pas que l’humeur soit dictée par les résultats. On a vu que malgré les 9 matchs sans victoire de l’OL, ils sont toujours là. Lille qui a eu des résultats difficiles est sur un bon rythme actuellement. » Enfin, il se méfie particulièrement du déplacement à venir : « Lorient ? C’est une équipe joueuse qui a de bons résultats à domicile. Ils ont battu Lens chez eux. C’est une équipe qui a trouvé son rythme dans ce championnat. Il reste 5 matchs. On veut pas faire de faux pas. » Un message clair avant un match piège, alors que chaque point peut désormais faire basculer la saison de l’OM.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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