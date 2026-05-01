PSG : Luis Enrique désigne le remplaçant d’Hakimi et lâche des indices sur son onze face à Lorient

Luis Enrique a tenu sa traditionnelle conférence de presse à la veille de la venue du FC Lorient au Parc des Princes (17h) dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1.

Selon L’Équipe, le PSG va largement faire tourner contre Lorient ce samedi (17 heures) lors de la 32e journée de Ligue 1, à quatre jours de la demi-finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich (5-4). De nombreux jeunes – Arthur Vignaud, Dimitri Lucea, Aymen Assab, Rayan Abo El Nay, Thomas Cordier, Pierre Mounguengue notamment – ont ainsi été convoqués à l’entraînement des pros ce vendredi par Luis Enrique et son staff, à la veille de la réception des Merlus.

« Chaque match est différent. On veut gagner, on a besoin des 3 points contre Lorient. Il faut tout juger et analyser, pour voir quelle est la meilleure option. On va voir », a expliqué Luis Enrique en conférence de presse. Avant de poursuivre sur plusieurs autres thèmes :

Plusieurs options pour le gardien

« C’est un poste différent, gardien de but. J’ai tout fait avec ce poste. A Barcelone, avec la réserve, j’ai fait jouer cinq gardiens en sept matchs. Après, j’ai choisi celui que je considérais comme le meilleur. Je suis ouvert dans le football, le monde a changé. Pourquoi il ne pourrait pas changer dans le football. Je ne vais donner aucune information, il faudra attendre demain. Toutes les options sont possibles. C’est un peu comme Tetris, il faut gagner et savoir qui va jouer. »

Luis Enrique croit en Zaïre-Emery pour remplacer Hakimi

« On a montré la capacité de l’équipe à surmonter les blessures. On a eu Warren Zaïre-Emery qui a déjà joué arrière droit. Lucas Hernandez a pu jouer quand Nuno Mendes était blessé. Pour gagner des trophées, tu as besoin de l’équipe. Tout le monde connaît Warren, je suis content d’avoir ce type de joueurs. On a souvent parlé de ce sujet. On continue avec la même intention de gagner les deux trophées restants. »

Fabian Ruiz va jouer à Lorient

« Fabian est un joueur très important pour nous, l’un des meilleurs milieux du monde. A chaque fois que quelqu’un revient de blessure, c’est très positif. Demain sera un moment pour gagner des minutes afin d’être le plus compétitif possible. »

Le calendrier de fin de saison du PSG :

02/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League