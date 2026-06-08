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FRANCE

ASSE : gros coup dur pour Montanier pour son prochain club !

Par Fabien Chorlet - 8 Juin 2026, 17:00
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Sur le départ de l’ASSE, Philippe Montanier ne devrait pas rebondir sur le banc du FC Lorient.

Philippe Montanier ne sera plus l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne la saison prochaine. Faute de garanties suffisantes, le technicien de 61 ans a décidé de ne pas poursuivre l’aventure dans le Forez et devrait être remplacer par Ian Cathro. Désormais libre de tout contrat, l’ancien coach de Toulouse figurait parmi les pistes envisagées par le FC Lorient pour succéder à Olivier Pantaloni.

Lorient a tranché entre Montanier et Dujeux !

Mais coup dur pour le désormais ex-entraîneur des Verts, selon L’Équipe, c’est finalement Alexandre Dujeux qui devrait prendre les commandes des Merlus. L’ancien technicien du SCO d’Angers et le club breton seraient actuellement en discussions avancées, et un accord pourrait même être trouvé dans les prochains jours.

Après avoir refusé le FC Nantes, Philippe Montanier va donc devoir explorer d’autres options pour rebondir. L’entraîneur français espère toujours retrouver un banc de Ligue 1 la saison prochaine.

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