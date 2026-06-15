Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Prêté cette saison à QRM, l’attaquant Kembo Diliwidi (20 ans) quitte définitivement le RC Lens.

Kembo Diliwidi ne portera plus le maillot du RC Lens. Le club artésien a annoncé le transfert définitif de son attaquant vers le FCV Dender EH, pensionnaire de Challenger Pro League en Belgique. Une nouvelle étape dans la carrière du joueur de 19 ans, qui espère désormais franchir un cap loin de l’Artois.

Formé au club, Diliwidi faisait partie de cette génération prometteuse qui avait marqué les esprits lors de la campagne de Youth League 2023-2024. Son parcours lui avait même permis de goûter au très haut niveau avec une apparition en Ligue 1 sous le maillot lensois, un souvenir qui restera gravé dans son parcours de jeune professionnel.

La saison dernière, l’attaquant avait été prêté à Quevilly-Rouen Métropole afin d’accumuler du temps de jeu et de poursuivre sa progression. Une expérience formatrice qui lui a permis de gagner en maturité avant de franchir aujourd’hui une nouvelle étape avec ce transfert définitif vers la Belgique.

Kembo Diliwidi ne portera plus le maillot du RC Lens

Dans son communiqué, le RC Lens a confirmé l’opération : « Prêté cette saison à QRM, l’attaquant Made In Gaillette quitte définitivement l’Artois. Acteur de l’épopée en Youth League en 23/24 et apparu une fois en Ligue 1, il est transféré au pensionnaire de Challenger Pro League. »

Ce départ s’inscrit dans la stratégie du club nordiste, qui continue d’accompagner ses jeunes talents vers des projets où ils pourront bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent. Pour Kembo Diliwidi, l’objectif sera désormais de s’imposer dans le football belge et de confirmer les promesses entrevues lors de ses années de formation à Lens.

Du côté des supporters lensois, beaucoup garderont le souvenir d’un joueur ayant participé à l’une des plus belles aventures européennes des équipes de jeunes du club. Reste désormais à savoir si cette nouvelle expérience lui permettra de franchir un cap et de revenir, à terme, sur le devant de la scène.