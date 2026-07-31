RC Lens Mercato : c’est imminent pour Titraoui, avec une bonne nouvelle de dernière minute

Le RC Lens est sur le point de boucler l’arrivée de Yacine Titraoui, et un gros détail pourrait bien faire la différence dans le futur.

Après plusieurs jours de discussions, le RC Lens tient le bon bout dans le dossier Yacine Titraoui. Selon L’Équipe, le joueur de Charleroi a passé sa visite médicale ce vendredi après-midi et devrait rapidement parapher son contrat avec les Sang et Or, sauf rebondissement de dernière minute.

10 % au lieu des 20 % initialement évoqués

La direction artésienne va débourser 8 M€ pour recruter l’international algérien, qui compte cinq sélections. Charleroi conservera par ailleurs un pourcentage de 10 % sur une future revente. Un taux inférieur aux 20 % évoqués initialement dans ce dossier, ce qui constitue une bonne nouvelle pour le RCL. Formé au Paradou AC, Titraoui avait rejoint le club belge à l’été 2024.

Sa progression a été rapide puisque sa valeur marchande, estimée à 1,5 M€ au moment de son départ d’Algérie, atteint désormais 7 M€. Lens mise donc sur un élément prometteur dont la cote n’a cessé de grimper ces dernières saisons. La différence entre les deux pourcentages pourrait avoir son importance en cas de future plus-value.

Le remplaçant de Mamadou Sangaré

Titraoui doit remplacer numériquement Mamadou Sangaré dans l’entrejeu lensois. Le milieu malien est sur le point de rejoindre Brentford pour 48 M€ hors bonus, un montant record qui offre une marge de manœuvre considérable aux Sang et Or.

Avec cette arrivée presque bouclée, Lens réinvestirait ainsi une partie limitée de cette somme tout en renforçant rapidement un secteur appelé à perdre l’un de ses cadres.