OM : un ancien défenseur marseillais annonce sa retraite !

Passé par l’OM entre 2019 et 2022, Álvaro González a annoncé la fin de sa carrière professionnelle.

Álvaro González a décidé de raccrocher les crampons. Après avoir porté les couleurs de Tenerife, en deuxième division espagnole, l’ancien défenseur central de l’OM met un terme à une carrière qui l’a notamment conduit à Villarreal, Marseille et Al-Nassr.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, l’Espagnol a adressé un long message au football : « Cher football, je n’aurais jamais imaginé qu’un jour viendrait où je devrais te dire adieu. Avant de le faire, je tiens à remercier tous ceux qui ont permis à un petit garçon de rêver. »

Trois saisons marquantes à l’OM

Arrivé en prêt à l’OM en 2019 en provenance de Villarreal, Álvaro González s’était rapidement imposé par son engagement.

Son passage à Marseille a aussi été marqué par son duel très médiatisé avec Neymar. Un tempérament combatif qui lui avait permis de trouver sa place dans le cœur d’une partie des supporters phocéens.

« Une chose est sûre : j’ai tout donné »

Au moment de faire ses adieux, Álvaro González retient surtout son investissement sous chacun de ses maillots. « J’ai laissé une partie de moi-même dans chaque maillot que j’ai porté, et je garderai à jamais en moi les souvenirs liés à chacun d’entre eux », confie-t-il.

« Une chose est sûre : j’ai tout donné. Je n’ai jamais trahi le petit garçon qui rêvait de vivre de ce sport », conclut l’ancien Marseillais. Une dernière déclaration fidèle à l’image qu’il a laissée durant ses trois années à l’OM.