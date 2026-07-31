OM, PSG, OL, ASSE, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais : le rachat de Bordeaux cache déjà un gros problème !

L’espoir renaît pour les Girondins de Bordeaux, rachetés in extremis par Sparta Capital pour un euro symbolique.

Exclus des Championnats nationaux par la DNCG et menacés d’une liquidation judiciaire, les Girondins de Bordeaux ont été rachetés par Sparta Capital, comme le rapporte Sud-Ouest. Le fonds d’investissement britannique avait jusqu’à ce vendredi pour réunir les quelque 10 millions d’euros nécessaires avant le passage du club en appel devant le CNOSF.

« Pour le moment, l’argent n’est pas sur le compte mais les terms sheet sont signés », a précisé vendredi en début d’après-midi à l’AFP Arnaud De Carli, vice-président du club au scapulaire. Une preuve de fonds peut notamment prendre la forme d’un ordre de virement.

La fin de l’ère Gérard Lopez pour un euro symbolique

Cette vente met officiellement un terme à l’ère Gérard Lopez, commencée en 2021 en Ligue 1 et achevée cinq ans plus tard alors que Bordeaux se trouve au bord de la liquidation judiciaire, après deux saisons passées au quatrième échelon. L’homme d’affaires hispano-luxembourgeois, qui ne souhaitait plus réinvestir dans le club, l’a cédé pour un euro symbolique.

Grâce aux nouvelles garanties financières apportées par Sparta Capital, les Girondins peuvent désormais espérer obtenir la levée de leur exclusion en appel et être réintégrés en National 1, l’ancien National 2. Une décision favorable permettrait également au club d’éviter la liquidation judiciaire.

Une vente qui ne réglerait pas tout

La situation reste néanmoins difficile à décrypter. Ce vendredi, Romain Molina affirme sur X que Gérard Lopez a « peut-être officiellement revendu le club », tout en invitant à la prudence sur la réalité de l’opération.

Selon le journaliste, l’ancien propriétaire bordelais conserverait en coulisses une marge de manœuvre, notamment afin de pouvoir « retoucher certaines choses à terme ». Aucun détail supplémentaire n’est toutefois donné sur la nature exacte de cette possible influence.

Un proche de Gérard Lopez derrière le rachat ?

Romain Molina évoque également la présence de James Bord derrière ce rachat de dernière minute. Ce joueur de poker anglais, présenté comme un ami de Gérard Lopez, s’était déjà positionné sur la reprise de Sheffield Wednesday, autre club confronté à d’importantes difficultés financières.

Le journaliste dénonce ainsi « l’opacité et les montages » entourant une nouvelle fois le dossier girondin.

Un espoir encore suspendu aux prochaines décisions

Le rachat par Sparta Capital offre une perspective de survie aux Girondins, mais plusieurs étapes restent à franchir. Le versement effectif des fonds et la décision rendue en appel devant le CNOSF seront déterminants pour l’avenir immédiat du club.

Après plusieurs années marquées par les difficultés économiques et sportives, Bordeaux espère tourner une page avec ce changement de propriétaire. Les zones d’ombre soulevées autour de l’opération empêchent toutefois d’y voir, pour l’heure, le début d’un nouveau cycle parfaitement clair.