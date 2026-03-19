Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Wahi convoqué avec la Côte d’Ivoire

Prêté à l’OGC Nice cet hiver par l’Eintracht Francfort, Elye Wahi réalise de très bons débuts puisqu’il a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 9 matches toutes compétitions confondues. Le week-end dernier, il a inscrit un but magnifique de quarante mètres contre le SCO d’Angers (2-0). Cette réussite a été récompensée par une première sélection avec la Côte d’Ivoire. L’attaquant a été convoqué pour les matches face à la Corée du Sud le 28 mars et l’Ecosse le 31.

TFC : coup pour Donnum

De retour sur les terrains après une mise à l’écart décidée en interne, Aron Donnum brille avec le TFC. Mais cela n’a pas suffi à convaincre le sélectionneur de la Norvège de le convoquer pour le rassemblement de la fin du mois. Un coup dur pour l’ailier, qui n’a manqué aucune période internationale depuis deux ans et demi, comme le rappelle le site Les Violets. Ce dernier précise qu’une éventuelle victoire en Coupe de France pourrait de nouveau attirer l’attention du sélectionneur norvégien. Mais avant cela, il faudra franchir l’obstacle lensois à Bollaert…

AJ Auxerre : De Percin prolongé

L’AJA a annoncé hier que son gardien Théo De Percin (25 ans) avant prolongé son contrat d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2029. Formé au club, où il est arrivé à l’âge de 13 ans, a participé à trois matches de Ligue 1 cette saison. Il est la doublure de Donovan Léon mais le club prouve par cette signature qu’il compte sur lui.

Girondins : le choc contre La Roche-sur-Yon sur Ligue 1+

Quand Nicolas de Tavernost était encore patron de la chaîne, Ligue 1+ avait songé à retransmettre les rencontres des Girondins de Bordeaux en National 2. Histoire d’attirer de nouveaux abonnés et parce que De Tavernost a longtemps dirigé le FCGB. Le deal ne s’est pas fait mais la chaîne va tout de même retransmettre une rencontre des Girondins, en l’occurrence leur choc contre La Roche-sur-Yon ce samedi. Les supporters bordelais étant interdits de déplacement, cela ressemble à un joli coup de la part de Ligue 1+.