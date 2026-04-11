AJ Auxerre – FC Nantes : la compo d’Halilhodzic est tombée, il y a des surprises !

Voici les compositions officielles du match de la 29e journée de Ligue 1 entre l’AJ Auxerre et le FC Nantes.

C’est le rendez-vous le plus crucial de la saison pour le FC Nantes, et peut-être même l’un des plus importants de son histoire récente. Les Canaris se déplacent ce samedi (19h) sur la pelouse de l’AJ Auxerre, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Toujours 17e et premier relégable, le FCN compte cinq points de retard sur son adversaire du soir, 16e et barragiste. La victoire est donc obligatoire pour les Nantais s’ils veulent conserver un espoir de maintien dans l’élite.

Pour cette rencontre ô combien capitale, l’entraîneur des Canaris, Vahid Halilhodzic, a fait des choix forts dans son onze de départ en laissant sur le banc Chidozie Awaziem et Fabien Centonze. Ali Yousuf et Deiver Machado retrouvent, eux, une place de titulaire tout comme Dehmaine Tabibou, absent lors du dernier match face au FC Metz (0-0) en raison d’une blessure au mollet.

Les compos officielles

AJ Auxerre : Léon – Senaya, Diomandé, Okoh, Mensah – Owusu, Danois – Faivre, Namaso, Oppegård – Sinayoko.

FC Nantes : Lopes – Guilbert, Yousuf, Cozza, Machado – Kaba, Coquelin, Lepenant – Tabibou, Ganago, Abline.