Stade Rennais, ASSE : vers un retour en Ligue 1 pour Zuriko Davitashvili ?

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Zuriko Davitashvili pourrait déjà retrouver la Ligue 1. Resté à l’ASSE malgré les convoitises l’été dernier, l’ailier géorgien sort d’une saison XXL en Ligue 2 et attire logiquement les regards. Selon l’insider breton Jonathan, le Stade Rennais pense au joueur stéphanois pour renforcer son secteur offensif cet été.

Une piste qui a du sens sur le papier, mais qui pose aussi plusieurs questions. Car si Davitashvili a clairement prouvé qu’il avait le niveau pour jouer plus haut, Rennes devra savoir exactement quel rôle lui offrir. Et de son côté, l’ASSE pourrait être tentée d’ouvrir la porte en cas de belle offre.

Davitashvili, la grande satisfaction de l’ASSE

Dans une saison frustrante pour Saint-Étienne, Zuriko Davitashvili a été l’une des rares vraies satisfactions. L’international géorgien a porté l’attaque des Verts avec 14 buts et 5 passes décisives en 30 matchs, confirmant son statut de joueur majeur du championnat.

Élu meilleur joueur de Ligue 2, il a aussi été l’un des ailiers les plus décisifs de la saison. Selon Data’Scout, Davitashvili termine deuxième meilleur ailier buteur du championnat, avec un indice de performance de 60 dans ce registre. En ailier de profondeur, il se classe également dans le top 5 de Ligue 2.

Autrement dit, le Géorgien n’a pas seulement brillé par quelques coups d’éclat. Il a été performant, régulier et décisif. Trois qualités qui expliquent pourquoi son nom revient aujourd’hui du côté de Rennes.

Le Stade Rennais surveille le dossier

Le Stade Rennais cherche à renforcer son attaque avec des profils polyvalents, capables d’évoluer sur un côté mais aussi dans un rôle plus axial ou de soutien. Dans cette optique, Davitashvili coche plusieurs cases.

À 25 ans, il possède déjà une belle expérience, une vraie capacité à éliminer et une efficacité devenue très intéressante dans le dernier geste. Son profil peut séduire un club comme Rennes, qui devra gérer plusieurs compétitions et aura besoin d’un effectif plus dense.

Le joueur peut évoluer sur le côté droit, repiquer dans l’axe, provoquer balle au pied et apporter du danger dans les trente derniers mètres. Pour une équipe européenne, ce type de profil peut représenter une option utile, surtout dans une rotation offensive.

Confirmation du jour: c’est bien lui le fameux attaquant capable de jouer partout



Et Kumbedi est pisté



Davitachvili est toujours regardé comme l’année dernière https://t.co/COsbdaFz22 — jonathan 🔴⚫️ (@jonathan35001) May 30, 2026

Une projection qui invite tout de même à la prudence

Mais le dossier n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Si Davitashvili a largement dominé en Ligue 2, son adaptation immédiate dans un club comme Rennes n’est pas garantie.

Selon les projections Data’Scout, son niveau vers la Ligue 1 correspond davantage à une équipe de milieu de tableau. Et dans l’effectif rennais, il n’arriverait pas comme un titulaire naturel. Il serait même projeté derrière plusieurs joueurs offensifs comme Mousa Al Tamari, Fofana, Szymanski, Ludovic Blas ou encore Arnaud Nordin.

Cela ne veut pas dire que la piste est mauvaise. Mais elle doit être analysée pour ce qu’elle est vraiment : un pari de montée en puissance, pas forcément une recrue prioritaire censée porter immédiatement l’attaque rennaise.

Rennes peut-il vraiment lui offrir le bon rôle ?

C’est toute la question. Davitashvili a besoin de temps de jeu, de confiance et d’un cadre qui lui permette de franchir un cap. À l’ASSE, il était l’un des leaders offensifs. À Rennes, il pourrait devenir un joueur de rotation, au moins dans un premier temps.

Dans un club engagé en Ligue Europa, ce rôle peut avoir du sens. Rennes aura besoin de profondeur, de solutions différentes et de joueurs capables de faire basculer un match. Davitashvili pourrait parfaitement s’inscrire dans cette logique.

Mais si le joueur cherche un statut immédiat de titulaire indiscutable, le dossier pourrait devenir plus complexe. Son choix devra donc être autant sportif que personnel.

Pour l’ASSE, une vente difficile à refuser ?

Du côté de Saint-Étienne, le contexte a changé. L’ASSE reste en Ligue 2, et conserver Davitashvili une saison de plus pourrait devenir compliqué. Le joueur a montré qu’il avait le niveau pour viser plus haut, et son départ semble désormais logique si une offre importante arrive sur la table.

Sous contrat jusqu’en 2028 et estimé à 6,5 millions d’euros, le Géorgien représente un vrai actif pour Kilmer Sports Ventures. Saint-Étienne n’a aucune raison de le brader, mais une proposition comprise entre 10 et 15 millions d’euros pourrait sérieusement faire réfléchir la direction.

Une telle vente permettrait aux Verts de renflouer les caisses et de réinvestir sur plusieurs postes clés pour bâtir une équipe capable de jouer la montée.

Un deal gagnant-gagnant sous certaines conditions

Sur le papier, un transfert de Davitashvili à Rennes peut avoir du sens pour tout le monde. Le joueur retrouverait la Ligue 1 dans un club ambitieux, Rennes récupèrerait un profil offensif polyvalent et l’ASSE réaliserait une belle vente.

Mais tout dépendra du prix et du rôle proposé. À 10 ou 15 millions d’euros, Rennes ne pourra pas se permettre de faire de Davitashvili une simple option de bout de banc. Et Saint-Étienne, de son côté, devra s’assurer de bien utiliser cette rentrée d’argent pour reconstruire intelligemment.

Le dossier est donc séduisant, mais il demande de la précision. Davitashvili a prouvé qu’il pouvait dominer en Ligue 2. Reste désormais à savoir s’il peut franchir un cap en Ligue 1, et si le Stade Rennais est le bon endroit pour le faire.