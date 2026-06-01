ASSE : Kilmer Sports prépare un grand ménage, Perrin, Soucasse et Rustem bientôt virés ?

La non-montée de l’ASSE en Ligue 1 pourrait avoir des répercussions bien au-delà du terrain. En interne, le club forézien s’apprêterait à vivre un été particulièrement agité.

La non-montée de l’AS Saint-Étienne dans l’élite après sa lourde défaite face à l’OGC Nice (4-1) en barrage retour d’accession à la Ligue 1 pourrait marquer un tournant dans l’ère Kilmer Sports chez les Verts. Depuis le rachat du club par le groupe canadien à l’été 2024, les nouveaux propriétaires avaient choisi de conserver plusieurs dirigeants déjà en place, à l’image de Loïc Perrin, coordinateur sportif depuis 2021, de Jean-François Soucasse, directeur exécutif, ou encore de Samuel Rustem, directeur général adjoint.

L’heure du changement à Sainté ?

Mais selon Mohamed Toubache-Ter, Kilmer Sports pourrait procéder à un vaste remaniement de son organigramme après ce fiasco. L’état-major de l’ASSE envisagerait ainsi de se séparer de plusieurs membres de la direction, dont le fameux triumvirat composé de Loïc Perrin, Jean-François Soucasse, Samuel Rustem

« À Sainté, l’actionnaire réfléchit à l’idée de débarquer de nombreuses personnes… Perrin, Soucasse, Rustem. L’actionnaire s’interdit plus rien et en a ras le bol de cet amateurisme ! », a lâché l’insider sur X. Les prochains jours et les prochaines semaines s’annoncent donc décisifs à l’AS Saint-Étienne, où Kilmer Sports pourrait prendre des décisions fortes pour tenter de relancer le projet stéphanois.