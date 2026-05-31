Si l’ASSE a échoué à remonter en Ligue 1, les Verts peuvent d’ores et déjà compter sur de nouveaux visages pour la saison prochaine.

Si la déception reste vive après l’échec en barrages, l’ASSE peut malgré tout s’appuyer sur une génération montante particulièrement prometteuse. Selon Peuple Vert, cinq jeunes joueurs issus de la formation stéphanoise commencent à sérieusement attirer l’attention en interne.

Les jeunes poussent fort à l’ASSE

Parmi eux, Nils Rised (né en 2009) s’est imposé comme l’une des révélations récentes à l’ASSE. Arrivé en provenance de Torcy, le milieu de terrain a connu une ascension express, passant des U17 Nationaux aux U19, puis intégrant le groupe N3 en fin de saison. Une progression rapide qui témoigne d’un potentiel déjà très avancé. Autre profil offensif à suivre : Mylan Toty (né en 2009). Ailier percutant et technique, il s’est distingué notamment en inscrivant un but décisif contre Mâcon, un match charnière dans la saison des jeunes Verts. Sa capacité à évoluer des deux côtés de l’attaque en fait un joueur polyvalent et déjà précieux dans la rotation des U19.

Quel projet pour Kilmer la saison prochaine ?

En défense, Nathan Kasia (né en 2009) confirme également les attentes placées en lui. Solide et gaucher, il s’est progressivement installé au sein de l’équipe réserve, au point d’être envisagé comme un futur cadre du groupe N3 dès la saison prochaine. Le milieu de terrain Noah Moulin (né en 2008) fait aussi partie des grandes satisfactions. Déjà pilier de la réserve de l’ASSE, il devrait franchir un cap important en signant prochainement son premier contrat professionnel de trois ans. Sa régularité et son influence dans les moments clés ont convaincu le staff de miser sur lui pour l’avenir.

Une génération dorée pour les Verts

Enfin, Adam Baalal (né en 2007) incarne un profil plus récent mais déjà très suivi. Arrivé en provenance du Maroc cet hiver, il a rapidement intégré le groupe professionnel à l’entraînement et a déjà été convoqué avec les pros. Ses premiers buts en réserve confirment une adaptation express. Dans un contexte où l’ASSE doit se reconstruire après une saison manquée, cette génération représente une véritable bouffée d’oxygène pour l’avenir. Reste désormais à savoir combien de ces jeunes parviendront à s’imposer durablement dans le groupe professionnel la saison prochaine.