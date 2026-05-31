Si Philippe Montanier n’est pas certain de prolonger l’aventure sur le banc de l’ASSE, il a trouvé la pole rare au RC Lens.

L’avenir de Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE n’est pas encore totalement éclairci. Mais s’il y a bien un homme que l’ancien entraîneur de Toulouse aimerait peut-être avoir à ses côtés dans n’importe quel projet, c’est Guillaume Ravé.

Ravé fait rêver Montanier

Peu connu du grand public, le responsable de la performance du RC Lens est pourtant considéré comme l’un des meilleurs spécialistes français dans son domaine. Son travail a largement contribué aux excellents résultats obtenus ces dernières années par le club artésien. Avant de rejoindre l’Artois, Guillaume Ravé avait déjà construit une solide réputation au fil de ses expériences. Passé par Laval puis par Monaco, il avait rejoint Toulouse en janvier 2020 et participé à la spectaculaire remontée du club haut-garonnais vers l’élite, avant de vivre le sacre historique en Coupe de France en 2023.

Une période durant laquelle il a laissé un souvenir impérissable à Philippe Montanier. « Pas que dans cette épopée, déjà lors de la montée, son rôle était d’arriver à faire performer l’équipe de manière durable, pas juste sur deux ou trois coups. Il était toujours un peu à la bagarre avec nous, qui voulions faire travailler les joueurs. Lui devait leur éviter des blessures. Ce n’est pas un rôle simple, mais il le faisait à merveille », a récemment commenté le coach de l’ASSE dans L’Équipe à son sujet.

Le RC Lens inflexible

Des mots particulièrement forts qui témoignent de l’estime portée par Montanier à son ancien collaborateur. À l’ASSE, cette saison a justement été marquée par plusieurs pépins physiques et une gestion de l’effectif parfois compliquée. Dans ce contexte, le profil d’un expert capable d’optimiser les performances tout en limitant les blessures aurait représenté un atout considérable. C’est sans doute ce qui pousse certains observateurs à imaginer que Guillaume Ravé aurait parfaitement correspondu aux besoins actuels des Verts.

Le problème est de taille : le RC Lens n’a absolument aucune intention de se séparer de l’un de ses hommes de l’ombre les plus précieux. En interne, son travail fait l’unanimité et son importance dans l’organisation sportive lensoise ne cesse de grandir. Autrement dit, même si Philippe Montanier venait à poursuivre l’aventure à l’ASSE et souhaitait s’entourer de profils qu’il connaît parfaitement, convaincre Lens de laisser partir Guillaume Ravé relèverait aujourd’hui de l’exploit.