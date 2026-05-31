Si l’ASSE semble condamnée à évoluer en Ligue 2 la saison prochaine, un dernier infime espoir relance les Verts vers la Ligue 1.

Tout semblait terminé pour l’ASSE. Après le match nul de l’aller à Geoffroy-Guichard, les Verts ont lourdement chuté sur la pelouse de l’Allianz Riviera lors du barrage retour. Une défaite 4-1 vendredi face à l’OGC Nice qui a scellé leur sort et condamné le club stéphanois à évoluer en Ligue 2 la saison prochaine.

L’ASSE a porté réclamation

Sur le terrain, le verdict paraît sans appel. Le Gym a mérité sa place dans l’élite et les Stéphanois doivent déjà commencer à préparer un nouvel exercice dans l’antichambre du football français. Pourtant, un dernier dossier empêche encore la page de se tourner totalement. Les dirigeants stéphanois ont en effet déposé une réclamation auprès de la LFP concernant la participation d’Ali Abdi lors du barrage aller. Le latéral niçois se trouvait alors dans une situation particulière liée à sa convocation avec la sélection tunisienne et aux règles entourant les périodes internationales.

Du côté de l’ASSE, certaines interrogations subsistent quant à la régularité de sa présence sur la feuille de match. Suffisant pour tenter un ultime recours administratif. Mais les chances de voir cette procédure bouleverser le classement final semblent extrêmement faibles. Selon plusieurs éléments avancés par Nice, le club azuréen disposerait d’un document officiel de la Fédération tunisienne confirmant qu’Ali Abdi avait été laissé à disposition de son club pour cette rencontre. Les Aiglons s’appuient également sur les règlements de la FIFA concernant les délais de transmission des convocations internationales.

Une audience décisive le 8 juin

Autant d’arguments qui expliquent pourquoi le club azuréen affiche une certaine sérénité dans ce dossier. Pour autant, l’affaire n’est pas totalement close. Selon Foot365, une audience est programmée le 8 juin afin d’examiner cette réclamation. Tant qu’aucune décision définitive n’a été rendue, les Verts conservent donc un dernier levier juridique pour contester l’issue de ces barrages. Dans les faits, l’espoir apparaît très mince.

Les observateurs du dossier estiment que les probabilités de voir la situation se retourner restent faibles. Mais dans un club marqué par une immense déception sportive, cette procédure offre au moins la possibilité de maintenir une lueur d’espoir. Les supporters de l’ASSE gardent évidemment les pieds sur terre. La préparation de la prochaine saison en Ligue 2 est déjà engagée et personne ne peut raisonnablement compter sur un retournement administratif. Mais tant que le dossier n’aura pas été définitivement tranché, une petite porte restera entrouverte. À Saint-Étienne, le rêve de Ligue 1 ne tient plus qu’à un fil réglementaire. Un fil extrêmement fragile, mais qui n’est pas encore totalement rompu.