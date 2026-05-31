Au lendemain de la finale de Ligue des champions, le PSG entre pleinement dans l’une des phases les plus importantes de son mercato estival.

À peine la finale de la Ligue des Champions terminée, le PSG a déjà basculé sur son autre grand objectif de l’été : le mercato. Et selon plusieurs indiscrétions, les dirigeants parisiens ont prévu une série de rendez-vous stratégiques dans les prochains jours afin d’accélérer plusieurs dossiers jugés prioritaires. Luis Enrique pourrait ainsi rapidement voir son effectif se renforcer.

Le PSG veut aller vite

Contrairement à certaines saisons où les dossiers s’éternisaient jusqu’à la fin de l’été, le PSG souhaite cette fois anticiper au maximum ses mouvements. L’idée est simple : offrir au staff technique un groupe quasiment complet dès le début de la préparation estivale afin d’intégrer les nouvelles recrues le plus rapidement possible. Selon PSG Inside Actus, plusieurs déplacements sont déjà programmés en France et à l’étranger.

Premier dossier chaud : celui d’Ayyoub Bouaddi. Le milieu du LOSC est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football français. Le PSG apprécie depuis longtemps sa maturité, sa qualité technique et sa capacité à évoluer dans plusieurs rôles au milieu de terrain. Des discussions pourraient ainsi être rapidement engagées avec le club nordiste.

Ordóñez toujours dans le viseur

Du côté de la Belgique, le nom de Joel Ordóñez continue de revenir avec insistance. Le défenseur équatorien est apprécié pour son potentiel, sa puissance physique et sa marge de progression. Le PSG suivrait son évolution depuis plusieurs mois et souhaiterait désormais passer à une phase plus concrète dans ce dossier. La recherche d’un renfort défensif reste une priorité identifiée par la cellule de recrutement parisienne.

En Russie, c’est le jeune Aleksey Batrakov qui attire l’attention. Le milieu offensif du Lokomotiv Moscou fait partie des profils observés avec insistance par les recruteurs parisiens. Les échanges entre les différentes parties se seraient intensifiés ces derniers jours. À seulement 20 ans, il correspond parfaitement à la stratégie du PSG visant à attirer les meilleurs jeunes talents européens avant leur explosion définitive.

Un objectif fixé avant le 11 juin

Mais le dossier le plus ambitieux pourrait bien se situer en Espagne. L’intérêt parisien pour Julián Álvarez est évoqué depuis plusieurs mois et reste bien présent. Toutefois, selon ces informations, le déplacement des dirigeants parisiens ne concernerait pas uniquement l’attaquant argentin. Deux autres joueurs suivis par le club feraient également partie des discussions, même si leurs identités restent pour l’instant confidentielles.

En interne, le PSG souhaite avancer rapidement avant le début des grandes compétitions internationales. Le club est conscient que les négociations deviennent souvent beaucoup plus complexes lorsque les joueurs rejoignent leurs sélections nationales. L’objectif serait donc de parvenir à plusieurs accords de principe avant le 11 juin, quitte à officialiser certaines opérations plus tard dans l’été.

Cette stratégie illustre une volonté forte du champion de France : éviter un mercato tardif et permettre à Luis Enrique de travailler avec un effectif stabilisé dès la reprise. Après avoir construit une équipe compétitive capable de briller en Europe, Paris entend poursuivre sa politique de recrutement ciblé mêlant jeunes talents à fort potentiel et joueurs déjà confirmés au plus haut niveau. Les prochains jours pourraient donc être particulièrement animés dans les bureaux du PSG.