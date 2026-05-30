La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si le Stade Rennais peut se vanter d’avoir enrôlé Adrien Thomasson, le club breton travaille sur un premier départ juteux au mercato estival.

Le Stade Rennais avance sur plusieurs fronts en ce début de mercato. Après avoir officialisé l’arrivée d’Adrien Thomasson, le club breton pourrait désormais réaliser une opération très intéressante sur le plan financier avec le dossier Albert Grønbæk.

Hambourg pousse pour Grønbæk

Prêté ces derniers mois en Allemagne, le milieu offensif danois semble avoir convaincu son monde et son avenir pourrait définitivement s’écrire loin de la Bretagne. Selon Florian Plettenberg, journaliste de Sky Allemagne, Hambourg souhaite toujours conserver Albert Grønbæk de manière définitive.

Les discussions se poursuivent actuellement entre le club allemand, le joueur et le Stade Rennais afin de trouver un accord satisfaisant pour toutes les parties. Le HSV considère le Danois comme un élément important de son projet sportif. Son entraîneur Merlin Polzin apprécierait particulièrement sa polyvalence et son apport dans plusieurs secteurs du jeu.

Le Stade Rennais espère récupérer un joli chèque

Le principal sujet des négociations concerne désormais le montant du transfert. Hambourg cherche à faire baisser la facture et souhaite obtenir un accord inférieur à l’option d’achat fixée à 5 millions d’euros. De son côté, le Stade Rennais tente naturellement de défendre ses intérêts afin de maximiser le montant récupéré dans cette opération. Même si les discussions ne sont pas encore terminées, une tendance se dessine clairement : les deux clubs semblent désireux de trouver un terrain d’entente.

Ce possible départ s’inscrit dans la volonté du Stade Rennais de réorganiser son effectif pour la saison à venir. Après l’arrivée d’Adrien Thomasson, Franck Haise continue de travailler sur plusieurs dossiers afin d’équilibrer son groupe. Les départs pourraient d’ailleurs permettre au club de dégager des ressources financières pour financer de nouvelles recrues dans les semaines à venir. Dans ce dossier, toutes les parties semblent avoir intérêt à trouver une solution.