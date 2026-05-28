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FRANCE

Stade Rennais Mercato : le nombre de recrues attendues cet été a fuité !

Par Fabien Chorlet - 28 Mai 2026, 15:40
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Franck Haise (Stade Rennais)

Un peu moins d’une dizaine de recrues pourraient débarquer du Stade Rennais durant le mercato estival.

L’été promet d’être particulièrement animé au Stade Rennais. Sixième de Ligue 1 cette saison, le club breton retrouvera la Coupe d’Europe pour la première fois depuis l’exercice 2023-2024 et devrait donc se montrer très actif lors du prochain mercato estival afin de renforcer l’effectif de Franck Haise, aussi bien en qualité qu’en profondeur de banc.

Près de 10 recrues attendues cet été à Rennes !

À un peu plus de deux semaines de l’ouverture officielle du mercato, de nombreuses pistes seraient déjà étudiées par les dirigeants rennais : Lucas Chevalier (PSG), Malang Sarr (RC Lens), Maxime Estève (Burnley), Allan Linguet (Dunkerque), William Mikelbrencis (Hambourg), Nabil Bentaleb (libre), Arthur Avom, Pablo Pagis (Lorient), Kévin Danois, Lassine Sinayoko (AJ Auxerre) ou encore Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen), tandis que la signature libre d’Adrien Thomasson en provenance du RC Lens serait déjà actée.

Selon Ouest-France, la direction du Stade Rennais envisagerait de recruter pas moins de neuf joueurs cet été. Une information confirmée par le compte X @jonathan35001. « Avec les ailiers que Franck Haise désire pour un 4-3-3, oui ça serait ça le nombre. Ils ont contacté beaucoup de joueurs libres », a assuré l’insider du SRFC sur X.

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