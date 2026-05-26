Stade Rennais : de Tavernost déjà prêt à surveiller Pouille après ses dérives au RC Lens ?

L’arrivée annoncée de Nicolas de Tavernost dans l’environnement du Stade Rennais pourrait rebattre les cartes en interne. Et surtout placer Arnaud Pouille sous surveillance après les critiques essuyées à Lens sur la gestion de la masse salariale.

Le futur organigramme du Stade Rennais intrigue déjà. Car avec l’influence grandissante annoncée de Nicolas de Tavernost autour du club breton, beaucoup voient se dessiner une gouvernance plus stricte sur les questions économiques et structurelles. Un point qui concerne directement Arnaud Pouille, attendu comme un homme fort du projet rennais après son passage au RC Lens.

Car si l’ancien directeur général lensois a largement participé à la renaissance sportive des Sang et Or, sa fin d’aventure dans le Pas-de-Calais a aussi été marquée par de fortes tensions autour de la gestion financière du club. Joseph Oughourlian avait d’ailleurs publiquement évoqué des divergences sur “le glissement de la masse salariale”, jugé incompatible avec “les valeurs” et la réalité économique du RC Lens.

Les comptes de Lens avaient explosé

Après la qualification historique en Ligue des champions, Lens avait considérablement augmenté sa masse salariale. Plusieurs cadres avaient été prolongés avec des émoluments dépassant les 100 000 voire 200 000 euros mensuels, tandis que certaines recrues comme Elye Wahi ou Andy Diouf étaient arrivées avec des contrats très élevés.

Cette stratégie avait fini par inquiéter la direction artésienne. Pierre Dréossi, nommé ensuite pour remettre de l’ordre dans les comptes lensois, avait clairement affiché comme priorité le retour à une forme de rigueur budgétaire.

Pouille surveillé de près par de Tavernost ?

Sur X, l’influenceur Jonathan indique clairement que « De tavernost est en place pour contrôler ce que fera Pouille ». Le contexte rennais est différent, avec l’appui financier de la famille Pinault, mais le club sort également d’une période de dépenses importantes et cherche à retrouver une cohérence sportive et économique.

L’idée serait ainsi de profiter du savoir-faire de Pouille dans la structuration d’un club ambitieux, tout en encadrant davantage les investissements et la politique salariale. Une forme d’équilibre entre ambition européenne et maîtrise financière.

Ce scénario rappelle d’ailleurs l’ADN historique du Stade Rennais sous certaines directions passées, notamment avec Pierre Dréossi, où le club fonctionnait déjà avec une grille salariale stricte et une logique de développement maîtrisé.