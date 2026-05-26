RC Lens Mercato : l’arrivée de Thorgan Hazard prend une tournure très embarrassante

Tout semblait bouclé entre le RC Lens et Thorgan Hazard. Mais avant même son retour chez les Sang et Or, le Belge de 33 ans traîne déjà un sérieux contretemps : une suspension de deux matchs qui va retarder ses débuts officiels.

Le scénario rêvé a viré au cauchemar pour Thorgan Hazard. Dimanche, pour ce qui devait être son dernier match sous les couleurs d’Anderlecht, le milieu offensif belge a vécu une soirée noire sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise. Battus lourdement 5-1, les Mauves ont en plus terminé la rencontre à dix après l’expulsion de l’ancien joueur de Dortmund.

À la 47e minute, Hazard a été sanctionné d’un carton rouge direct après une intervention dangereuse sur Guilherme Smith. La commission de discipline belge a confirmé la sanction, évoquant une “intensité excessive” et un geste mettant en danger l’intégrité physique de son adversaire.

Résultat : deux matchs de suspension ferme, un avec sursis et une amende de 2 500 euros environ. Un verdict qui ne concerne pourtant plus Anderlecht puisque le joueur arrive en fin de contrat et doit quitter le club belge cet été.

Un « transfert » de sanction

Et c’est précisément là que le RC Lens entre en scène.

Depuis plusieurs semaines, un accord existe entre le club artésien et Thorgan Hazard pour un retour libre dans son club formateur. Les discussions sont avancées et son arrivée dans le Nord ne faisait quasiment plus de doute.

Mais selon les règlements disciplinaires, une suspension reçue en Belgique peut être appliquée dans le prochain championnat du joueur, y compris à l’étranger. Concrètement, si son transfert à Lens est officialisé, Hazard devra purger ses deux matchs de suspension sous le maillot sang et or.

Hazard absent pour le Trophée des champions

Le Belge pourrait ainsi manquer le Trophée des champions face au PSG prévu le 16 août ainsi que la première journée de Ligue 1 le week-end suivant. Un coup dur pour le RC Lens, qui comptait sur l’expérience et la créativité du frère d’Eden Hazard afin de lancer sa saison.

Malgré ce contretemps, les statistiques de Thorgan Hazard restent solides. Avec Anderlecht cette saison, le milieu offensif a signé 15 buts et 11 passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues, confirmant qu’il reste un joueur capable de faire basculer un match. Mais il devra probablement attendre…