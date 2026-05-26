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FRANCE

RC Lens Mercato : le portrait-robot des futures recrues estivales est connu

Par Bastien Aubert - 26 Mai 2026, 09:40
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Pierre Sage (RC Lens)

S’il devait rester l’entraîneur du RC Lens la saison prochaine, Pierre Sage a déjà une idée très précise des recrues qu’il souhaite enrôler au mercato.

Alors que le doute entoure toujours son avenir au RC Lens, Pierre Sage commence déjà à dessiner les contours du prochain mercato lensois. Et l’entraîneur des Sang et Or sait exactement quels profils il veut attirer cet été.

Invité sur RMC Sport, le technicien de 47 ans a donné un premier aperçu très clair de sa vision pour renforcer l’effectif lensois la saison prochaine. Une sortie loin d’être anodine au moment où plusieurs clubs étrangers, notamment en Premier League, s’intéressent fortement à lui.

Des recrues tout-terrain au RC Lens 

Malgré ces sollicitations, Pierre Sage continue donc de travailler sur le futur du RC Lens. Et sa priorité est déjà identifiée : recruter des joueurs polyvalents et capables d’apporter de la vitesse dans les transitions offensives. « Si je reste à Lens, je viserai des recrues capables de jouer à différents postes, ainsi que des joueurs capables de prendre les espaces. C’est essentiel dans mon projet de jeu », a expliqué l’ancien coach de l’OL sur la radio sportive. 

Une déclaration qui confirme parfaitement l’identité que Sage veut installer durablement à Bollaert. Depuis son arrivée, le technicien français cherche à bâtir une équipe intense, mobile et capable de déséquilibrer rapidement les adversaires. La polyvalence devient donc une priorité absolue dans son recrutement afin de multiplier les options tactiques en cours de match.

Quel avenir pour Sage cet été ?

Le besoin de profondeur et de vitesse est également devenu évident cette saison. Malgré le sacre historique en Coupe de France, Lens a parfois manqué de percussion dans certaines rencontres face à des blocs regroupés. Pierre Sage veut donc corriger cela dès cet été. Ces déclarations montrent aussi une chose importante : malgré les nombreuses rumeurs autour de son avenir, le coach lensois se projette encore sérieusement dans le futur du club artésien.

En interne, les discussions autour du mercato ont d’ailleurs déjà commencé depuis plusieurs semaines. Le RC Lens sait que plusieurs cadres pourraient être convoités cet été après la belle saison réalisée par les Sang et Or. Le recrutement s’annonce donc stratégique pour rester compétitif en Ligue 1 comme sur la scène européenne. Reste maintenant à savoir si Pierre Sage sera toujours celui qui pilotera ce projet dans quelques mois. Car l’intérêt grandissant de la Premier League continue de semer le doute autour de son avenir.

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