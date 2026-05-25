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ASSE Mercato : l’OM torpille la succession de Larsonneur, le RC Lens dans la boucle ! 

Par Bastien Aubert - 25 Mai 2026, 12:00
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Gautier Larsonneur (ASSE)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En cas de départ de Geronimo Rulli (34 ans) cet été, l’OM pourrait bien empiéter sur les plates-bandes de l’ASSE au mercato.

Le dossier Gerónimo Rulli pourrait bien animer l’été de l’OM. Sous contrat pour encore une saison, le gardien argentin est déjà au cœur des réflexions marseillaises, avec une possibilité de départ dès cet été. En interne, plusieurs pistes sont étudiées pour anticiper son éventuelle succession.

Parmi les profils ciblés, celui de Stole Dimitrievski, actuellement au Valencia CF, circule avec insistance. Mais une autre option, plus proche de la Ligue 1, attire également l’attention des dirigeants olympiens. Selon Top Mercato, il s’agit de Hervé Koffi.

L’OM sur Koffi ?

Le gardien burkinabé sort d’un prêt remarqué à Angers, où il a été l’un des éléments les plus réguliers de la saison. Avec 30 matchs disputés et une présence remarquée dans les cages, il s’est imposé comme l’un des portiers les plus solides du championnat, au point d’être cité parmi les nommés aux trophées UNFP. Estimé à environ 5 millions d’euros, Koffi est sous contrat jusqu’en 2028 et représente une opportunité intéressante sur le marché pour plusieurs clubs français. Mais la concurrence s’annonce rude.

L’ASSE dans la panade 

L’ASSE suit également de près le dossier, avec l’idée d’en faire le successeur de Gautier Larsonneur dans les buts des Verts. De son côté, le RC Lens avait déjà fixé sa valorisation autour de 8 millions d’euros ces dernières semaines, preuve que le joueur est loin de passer inaperçu sur le marché. Dans ce contexte, le probable futur directeur sportif de l’OM Grégory Lorenzi pourrait tenter de prendre de vitesse ses concurrents pour sécuriser un profil déjà très courtisé.

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