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FRANCE

ASSE : Wahi et l’OGC Nice envoient du lourd avant les Verts ! 

Par Bastien Aubert - 24 Mai 2026, 18:00
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Elye Wahi (OGC Nice)

Si l’OGC Nice a perdu la finale de la Coupe de France contre le RC Lens (1-3), les Aiglons sont surmotivés à l’aidée de croiser l’ASSE en barrages de L1.

À deux jours du barrage aller face à l’ASSE, l’OGC Nice semble déterminé à tourner la page de sa finale perdue en Coupe de France et à se concentrer totalement sur son maintien en Ligue 1. Loin de douter, les Aiglons affichent déjà un état d’esprit combatif avant d’affronter les Verts. 

Wahi mobilise le vestiaire niçois

Sur Instagram, Elye Wahi (23 ans) a tenu à adresser un message fort après la défaite en finale : « Une défaite difficile à avaler… Il fallait du temps pour mettre des mots dessus, on a tout donné, mais c’est le football… Maintenant il nous reste deux matchs importants pour le maintien, et on donnera tout ce qu’il nous reste ! Issa Nissa. » Un message qui traduit clairement la volonté du vestiaire niçois de se reconcentrer immédiatement sur l’objectif maintien, avec un état d’esprit tourné vers les barrages.

Selon plusieurs témoignages rapportés par Nice-Matin, les joueurs niçois auraient également échangé longuement avec leurs supporters après la finale, dans un moment de forte communion. Dante et les cadres du vestiaire auraient rappelé l’importance des deux matchs à venir, considérés comme une véritable survie sportive pour le club.

Un enjeu économique majeur pour l’OGC Nice

Au-delà du terrain, un autre élément renforce la tension autour de ce barrage : les conséquences financières d’une non-qualification européenne. Toujours selon Nice Matin, l’absence de Coupe d’Europe pourrait finalement limiter certains coûts importants au Gym, notamment liés aux primes et aux salaires qui auraient été revalorisés en cas de qualification.

Une situation qui, paradoxalement, pourrait éviter un déséquilibre financier plus important en cas de scénario catastrophe. Entre un Nice revanchard et une ASSE portée par son public à Geoffroy-Guichard, cette double confrontation s’annonce explosive. Les Verts sont désormais prévenus : l’OGC Nice ne viendra pas en victime expiatoire.

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