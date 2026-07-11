FC Nantes, ASSE Mercato : le montant du transfert de Corredor a fuité !

Le transfert de Killian Corredor au FC Nantes avoisinerait les 2 millions d’euros.

Sauf retournement de situation de dernière minute, Killian Corredor devrait bien rejoindre le FC Nantes cet été. Malgré une ultime tentative de l’AS Saint-Étienne pour inverser la tendance, l’attaquant du SV Darmstadt 98 aurait fait le choix de s’engager avec les Canaris, comme l’ont annoncé ce vendredi L’Équipe et Ouest-France. Le joueur de 24 ans, qui souhaitait retrouver la France après une saison en Allemagne, aurait été convaincu par le projet sportif nantais et par les échanges avec Michel Der Zakarian.

Un transfert de 2 M€

Selon Ouest-France, le FC Nantes devrait débourser environ 2 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien attaquant de Rodez. Chez les Canaris, ce dernier devrait parapher un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2030. Son arrivée pourrait être officialisée dans les prochains jours, une fois les derniers détails administratifs réglés.

Après Maxime Dupé, Wilitty Younoussa et Lucas Perrin, Killian Corredor devrait ainsi devenir la quatrième recrue estivale du club des bords de l’Erdre, qui poursuit activement son mercato afin de bâtir un effectif capable de retrouver la Ligue 1 dès cette saison.