Avant les matches amicaux, le nouvel entraîneur de l’ASSE Ian Cathro avance ses pions chez les Verts.

À l’approche des premiers matchs amicaux, Ian Cathro continue de poser les bases de son projet à l’ASSE. Après avoir avancé sur son système de jeu, avec un possible 4-4-2 modulable, le nouvel entraîneur stéphanois aurait déjà une idée précise concernant le leadership de son groupe.

Le Cardinal capitaine naturel de l’ASSE ?

Selon Jeunes Footeux, une tendance commencerait à se dégager en interne : le brassard pourrait être confié à un joueur de champ, et un nom revient avec insistance, celui de Julien Le Cardinal. Arrivé dans le Forez avec l’objectif d’apporter de la solidité et de l’expérience, le défenseur central de 28 ans s’est rapidement imposé comme un élément important du vestiaire stéphanois. Sous contrat jusqu’en 2028, le Breton présente un profil qui correspond parfaitement aux attentes d’un entraîneur comme Ian Cathro.

Déjà considéré comme un relais naturel auprès de ses partenaires, Le Cardinal a notamment eu l’occasion de porter le brassard à quatre reprises la saison dernière en l’absence de Gautier Larsonneur. Si le gardien stéphanois reste un cadre du groupe, l’arrivée d’un nouvel entraîneur pourrait redistribuer les cartes. Cathro chercherait un capitaine capable d’incarner son projet sur le terrain, avec une présence constante dans les moments importants.

Cathro tranchera pendant la préparation

Julien Le Cardinal possède plusieurs qualités recherchées à l’ASSE pour ce rôle : leadership naturel, communication permanente, capacité à replacer ses coéquipiers et expérience du haut niveau. Sa fin de saison dernière a toutefois été perturbée par une blessure aux ischios qui l’a éloigné des terrains durant plusieurs rencontres. Cela ne semble pas remettre en cause son statut auprès du staff et du vestiaire.

Rien ne sera officiellement décidé avant les premières rencontres de préparation, mais la tendance semble claire : Ian Cathro pourrait envoyer un premier message fort en installant un nouveau patron sur le terrain. Une décision qui symboliserait également une volonté de bâtir une équipe avec des cadres capables de transmettre les exigences du nouveau projet stéphanois.