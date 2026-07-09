ASSE Mercato : un titulaire de la saison dernière annonce son départ des Verts

Sur son compte Instagram, Abdoulaye Kanté a confirmé son départ de l’ASSE cet été.

Prêté avec option d’achat à l’AS Saint-Étienne par Middlesbrough lors de la seconde partie de saison, Abdoulaye Kanté ne sera plus Stéphanois la saison prochaine. Comme attendu, le club forézien a décidé de ne pas lever l’option d’achat comprise dans son prêt et donc de ne pas recruter définitivement le milieu de terrain ivoirien. Apparu à 16 reprises sous le maillot de l’ASSE, l’ancien Troyen n’avait pourtant eu besoin que de deux matchs pour s’imposer comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu stéphanois.

Le message d’adieu d’Abdoulaye Kanté aux Verts

Sur son compte Instagram, Abdoulaye Kanté officialisé son départ des Verts et fait ses adieux au peuple vert. « Je voulais humblement remercier le peuple vert pour ces six derniers mois. Nous avons échoué dans notre mission et l’issue a été frustrante pour tout le groupe, pour tout le club. Malgré les vents contraires, j’ai toujours senti beaucoup de ferveur et de soutien. Je ne serai pas parmi vous pour la saison à venir. Mais j’ai le sentiment qu’une fois qu’on a porté le maillot vert, même brièvement, même si ce n’était pas dans les meilleurs moments, on fait partie de la grande famille verte. À tous les coéquipiers que j’ai connus, à l’ancien staff et au nouveau, à toutes les personnes qui travaillent au club et aux supporters, je vous souhaite le meilleur. La prochaine sera la bonne », a-t-il écrit sur le réseau social.

Abdoulaye Kanté va donc faire son retour à Middlesbrough, pensionnaire de Championship, où il est sous contrat jusqu’en juin 2030.