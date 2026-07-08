FC Nantes : un ex de l’ASSE va s’engager avec les Canaris !

Le FC Nantes tient peut-être un joli coup d’expérience pour la Ligue 2. Après un début de mercato plutôt discret, les Canaris accélèrent sérieusement. Selon Ouest-France, Mathieu Cafaro devrait débarquer libre en provenance du Paris FC. Un renfort qui connaît parfaitement la recette pour monter en Ligue 1.

Mathieu Cafaro tout proche du FC Nantes

Le FC Nantes continue de construire son effectif pour tenter de remonter immédiatement dans l’élite. Après les arrivées de Maxime Dupé, Wilitty Younoussa et Lucas Perrin, une quatrième recrue estivale se rapproche.

D’après les informations de Ouest-France, Mathieu Cafaro devrait être libéré de sa dernière année de contrat par le Paris FC. Le milieu offensif de 29 ans devrait ensuite s’engager avec le FC Nantes pour deux saisons, plus une année supplémentaire en option.

Un joli mouvement pour les Canaris, qui récupéreraient un joueur libre, expérimenté et habitué aux joutes de Ligue 2.

Un ancien de l’ASSE pour viser la montée

Mathieu Cafaro connaît très bien la Ligue 2. Et surtout, il sait comment en sortir. Formé à Toulouse, l’ancien joueur de l’ASSE a déjà participé à trois montées en Ligue 1 avec trois clubs différents : Reims en 2018, Saint-Étienne en 2024, puis le Paris FC en 2025.

Un CV qui a forcément de quoi séduire un FC Nantes désormais tourné vers un objectif clair : retrouver la Ligue 1 le plus rapidement possible.

Avec 79 matchs de Ligue 2 au compteur pour 13 buts, Cafaro apporte une vraie connaissance du championnat. Dans une saison longue, parfois rugueuse, où l’expérience compte énormément, son profil peut rapidement devenir précieux.

Nantes mise sur un joueur en quête de relance

La saison dernière, Mathieu Cafaro n’a pas eu le rôle espéré avec le Paris FC. Le milieu offensif n’a disputé que dix matchs de Ligue 1 dans la capitale, ce qui a forcément nourri son envie de rebondir ailleurs.

Un départ avait déjà été envisagé l’hiver dernier, avec un prêt proche du côté d’En Avant Guingamp. Finalement resté au Paris FC, Cafaro devrait cette fois bien changer d’air.

À Nantes, il trouverait un club sous pression, mais aussi un projet dans lequel il peut retrouver du temps de jeu, de la confiance et un rôle important. Pour un joueur capable d’évoluer sur un côté ou dans un registre plus axial, l’opportunité peut être idéale.

Un mercato nantais qui s’anime enfin

Après une entame de marché assez calme, le FC Nantes commence à avancer plus concrètement. La signature de Lucas Perrin a renforcé la défense, le retour de Maxime Dupé apporte de l’expérience dans les cages, et l’arrivée attendue de Cafaro offrirait une option supplémentaire dans l’animation offensive.

Pour les Canaris, ce recrutement répond à une logique claire : construire un groupe solide, taillé pour la Ligue 2, avec des joueurs capables d’assumer la pression d’une remontée immédiate.

Mathieu Cafaro coche beaucoup de cases. Libre, expérimenté, revanchard et déjà habitué aux montées, l’ancien Stéphanois pourrait devenir une très bonne pioche pour Nantes. Reste désormais à finaliser les derniers détails avant de voir les Canaris officialiser un nouveau renfort ambitieux.