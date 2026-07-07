Fraîchement débarqué à l’ASSE avec l’étiquette de joueur à fort potentiel, Jakob Breum pourrait vite déchanter en Ligue 2.

L’ASSE a misé sur le talent offensif mais Ian Cathro le sait déjà : Jakob Breum va devoir progresser dans un domaine précis pour réussir dans le Forez. Le milieu offensif danois de 22 ans arrive en provenance des Go Ahead Eagles avec une réputation flatteuse : celle d’un joueur créatif, capable de faire des différences et d’apporter cette qualité technique qui manque parfois aux Verts dans les trente derniers mètres.

Comme Mbappé, Breum ne défend pas…

Avec le club néerlandais, Breum a affiché de belles qualités dans l’animation offensive. Sa vision du jeu, sa capacité à trouver la dernière passe et son activité entre les lignes ont convaincu la cellule de recrutement stéphanoise et Ian Cathro, qui cherche à installer une nouvelle identité de jeu. Mais derrière ce profil séduisant se cache une faiblesse importante. Comme le souligne l’analyse de ses performances, Jakob Breum est loin d’être un spécialiste du travail défensif.

Ses statistiques dans les duels défensifs et les duels aériens sont particulièrement faibles. Le Danois apporte énormément lorsqu’il faut créer, combiner ou attaquer, mais son investissement sans ballon devra clairement évoluer pour répondre aux exigences du football français. Livefoot fait observer que ce défaut rappelle forcément un certain Kylian Mbappé, souvent critiqué pour son implication défensive lorsque son équipe n’a pas le ballon.

Un premier chantier identifié pour Cathro

Bien évidemment, la comparaison s’arrête là sur le niveau et le statut des deux joueurs, mais le constat est similaire : les qualités offensives peuvent parfois masquer un manque d’impact dans le replacement. Pour Ian Cathro, le chantier est donc identifié. L’entraîneur écossais devra accompagner Breum dans cette progression afin qu’il devienne un joueur plus complet.

En Ligue 2, où l’intensité physique et les combats du milieu de terrain sont permanents, il ne pourra pas uniquement compter sur son talent offensif. L’arrivée de Jakob Breum reste néanmoins un pari intéressant pour l’ASSE. Le club mise sur un joueur jeune, à fort potentiel, capable d’apporter une vraie plus-value technique. Reste désormais à savoir si Cathro réussira à transformer ce créateur en leader capable d’influencer le jeu dans tous les aspects.