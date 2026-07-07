ASSE : coup de tonnerre, Boakye bientôt vendu ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’AS Saint-Étienne continue d’avancer sur son mercato, mais une information révélée par Le Progrès risque de faire réagir les supporters des Verts. Alors qu’Augustine Boakye sort d’une saison très réussie sous le maillot stéphanois, son avenir serait loin d’être totalement verrouillé.

Le maître à jouer ghanéen pourrait quitter le Forez en cas d’offre jugée suffisante par la direction. Un scénario inattendu pour un joueur devenu l’un des visages forts de l’exercice 2025-2026.

Une Coupe du monde frustrante pour Boakye

L’été devait être particulier pour Augustine Boakye. Le milieu offensif avait rejoint la sélection du Ghana pour disputer la Coupe du monde aux États-Unis, avec l’espoir de se montrer sur la scène internationale.

Mais l’aventure a tourné court. Éliminés dès les seizièmes de finale par la Colombie, les Ghanéens ont quitté la compétition sans avoir réellement marqué les esprits.

Sur le plan personnel, Boakye n’a pas vécu un meilleur tournoi. Le Stéphanois n’a disputé aucune minute lors des quatre rencontres de sa sélection. Une énorme déception pour le joueur, qui bénéficiera désormais d’un repos supplémentaire accordé par le staff des Verts.

L’ASSE ouvre la porte à un départ

Selon Le Progrès, l’ASSE ne serait plus totalement fermée à l’idée de voir partir son meneur de jeu cet été.

La position du club serait claire : si une offre importante arrive sur la table, les dirigeants stéphanois pourraient accepter d’ouvrir des discussions. Une logique pragmatique qui concernerait également d’autres cadres offensifs, comme Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili.

Pourtant, Boakye a été l’un des meilleurs Stéphanois de la saison dernière. Très régulier dans son influence technique, il a terminé l’exercice avec 5 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues.

Des chiffres qui expliquent forcément l’intérêt qu’il peut susciter sur le marché.

Jakob Breum, un indice sur la suite ?

Cette possible ouverture à un départ n’arrive pas par hasard. L’ASSE a déjà bougé dans le secteur offensif avec l’arrivée du Danois Jakob Breum, en provenance des Go Ahead Eagles.

Créatif, capable d’évoluer entre les lignes et de faire la différence dans les derniers mètres, Breum possède un profil qui pourrait offrir une solution supplémentaire à l’entraîneur stéphanois.

Son arrivée peut évidemment être vue comme un moyen de mieux gérer les absences de Boakye, notamment après les suspensions qui avaient déjà pénalisé le Ghanéen la saison passée. Mais elle pourrait aussi permettre aux Verts d’anticiper un départ plus important.

L’ASSE prépare tous les scénarios

Les dirigeants stéphanois veulent clairement garder une longueur d’avance. Après Breum et Sohaïb Nair, le club avance aussi sur le dossier du gardien Mamour Ndiaye, tout en travaillant activement sur la venue d’un ailier gauche.

L’objectif est simple : renforcer l’effectif sans subir les éventuels départs de l’été.

Mais pour les supporters, voir Augustine Boakye quitter l’ASSE serait forcément un coup dur. Après avoir pris une dimension majeure dans le jeu des Verts, le Ghanéen pourrait déjà se retrouver au cœur d’un énorme feuilleton de mercato.