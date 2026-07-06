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FRANCE

ASSE Mercato : un ancien Vert de retour en Ligue 1 cet été ?

Par William Tertrin - 6 Juil 2026, 08:00

Benjamin Bouchouari, passé par l’ASSE entre 2022 et 2025, pourrait déjà faire son retour en Ligue 1.

Le mercato estival pourrait réserver un retour inattendu en Ligue 1. Selon le média turc Fanatik, l’OGC Nice s’intéresserait de près à Benjamin Bouchouari, ancien milieu de terrain de l’ASSE, aujourd’hui sous contrat avec Trabzonspor.

Le club azuréen envisagerait même une offre comprise entre 7 et 8 millions d’euros pour le joueur de 24 ans, arrivé en Turquie à l’été 2025 après son passage dans le Forez. Formé à Roda JC puis révélé en France sous le maillot stéphanois, Bouchouari avait disputé près de 100 matchs avec l’ASSE.

Un retour en Ligue 1 qui fait sens sur le papier

Sportivement, l’idée d’un retour en France n’a rien d’illogique. Le milieu marocain a déjà une petite expérience en Ligue 1 (25 matchs) et reste un profil apprécié pour sa capacité à casser les lignes balle au pied.

Mais son passage en Turquie laisse davantage de doutes. À Trabzonspor, Bouchouari a disputé 26 matchs, mais sans pour autant être un titulaire régulier (14 seulement).

Un dossier compliqué pour Nice

Si la piste existe réellement, elle pose plusieurs questions. L’OGC Nice doit actuellement composer avec des contraintes financières importantes et doit d’abord vendre avant de recruter.

Dans ce contexte, un transfert estimé à 7 ou 8 millions d’euros paraît difficile à envisager sans dégraissage préalable. Un prêt avec option d’achat pourrait donc représenter une solution plus réaliste pour les Aiglons.

Un ancien Vert à relancer

À 24 ans, Benjamin Bouchouari arrive à un moment charnière de sa carrière. Après un passage mitigé à l’ASSE puis une expérience compliquée en Turquie, un retour en Ligue 1 pourrait lui permettre de relancer pleinement sa progression.

Reste désormais à savoir si l’intérêt de Nice se transformera en offre concrète, ou s’il s’agit simplement d’une piste étudiée parmi d’autres sur le marché.

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