PSG Mercato : Paris reçoit une très mauvaise nouvelle venue du Mondial pour Olise

Interrogé en zone mixte après le match des Bleus face au Paraguay, Dayot Upamecano a mis fin aux spéculations autour de Michael Olise. Une sortie qui refroidit les rumeurs de départ vers le PSG.

Le marché des transferts autour de Michael Olise attire les plus grands clubs européens, et notamment le PSG. Le club de la capitale surveille de près la situation du milieu offensif français, auteur d’une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich.

Sous contrat en Allemagne, Olise s’est imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs du continent, attirant logiquement l’attention de cadors comme le Real Madrid et le PSG, qui restent en position d’observateurs actifs.

Le Bayern ferme totalement la porte

Du côté de Munich, la position ne varie pas. Le Bayern Munich considère Michael Olise comme un joueur intransférable.

Le club allemand, satisfait de son rendement et de son adaptation express, n’envisage aucun départ malgré les sollicitations venues d’Europe. Plusieurs sources évoquent même une volonté de prolongation pour sécuriser son avenir.

Upamecano calme le jeu sur Olise

En pleine Coupe du monde, Dayot Upamecano a également été interrogé sur les rumeurs envoyant son coéquipier vers le Real Madrid.

Le défenseur français a répondu avec humour et assurance juste après la victoire des Bleus contre le Paraguay (1-0) : « Il reste, il reste. » Une déclaration qui reflète l’état d’esprit interne au Bayern, où l’idée d’un départ d’Olise cet été ne semble pas d’actualité.

Le Real Madrid insiste, mais dément aussi

Le Real Madrid continue d’être cité dans ce dossier, avec des rumeurs évoquant même une offensive financière majeure pour attirer le joueur.

Cependant, le club espagnol a officiellement démenti tout contact avec le joueur ou son entourage, rappelant qu’aucune négociation n’est en cours.

Le PSG en position d’attente… en vain ?

Dans ce contexte, le PSG reste en retrait mais vigilant. Le club parisien, habitué aux dossiers complexes sur le marché des stars internationales, garde une porte ouverte si la situation venait à évoluer dans les prochains mois.

Mais à ce stade, la tendance est claire : le Bayern verrouille, le Real observe, et Paris attend une éventuelle faille.