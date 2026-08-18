Auteur d’une brillante prestation contre le PSG dimanche à Bollaert (1-0), le milieu du RC Lens Yacine Titraoui continue de frustrer les supporters de l’OM.

Le RC Lens a frappé un grand coup en dominant le PSG (1-0) à Bollaert lors du Trophée des Champions. Et parmi les satisfactions lensoises, Yacine Titraoui a particulièrement attiré l’attention. L’international algérien a livré une prestation pleine face aux Parisiens, de quoi raviver les regrets du côté de Marseille.

Titraoui déjà très convaincant au RC Lens

Les statistiques du milieu lensois témoignent de son activité. Face au PSG, Titraoui a notamment enregistré 30 passes réussies sur 34, cinq aides défensives et sept récupérations, tout en affichant une grosse activité dans les courses. Une prestation qui confirme les premières impressions laissées depuis son arrivée dans le Nord. Le joueur semble déjà parfaitement intégré au système lensois.

Cette performance n’est évidemment pas passée inaperçue dans la communauté marseillaise. Yacine Titraoui était en effet une piste suivie par l’OM avant de finalement rejoindre le RC Lens. Après son match contre le PSG, l’insider marseillais Adammser n’a pas caché son admiration : « Le match de Titraoui face au PSG. Je me demande qui mérite une insulte entre la direction de l’OM ou Petkovic qui lui a pas donné une seconde à la Coupe du monde. » Une sortie qui traduit surtout la frustration de voir le milieu algérien réussir ses débuts avec un concurrent de Ligue 1.

Une occasion en or manquée pour l’OM ?

Pour une partie des supporters marseillais, le dossier Titraoui symbolise surtout les difficultés rencontrées par le club sur ce mercato. L’OM doit composer avec des contraintes financières importantes et n’a toujours pas bouclé certaines opérations attendues. Dans ce contexte, voir Titraoui briller immédiatement à Lens ne peut qu’alimenter les regrets. Le joueur de 23 ans avait pourtant le profil pour représenter une recrue intéressante : jeune, international et capable d’apporter de l’activité au milieu.

Du côté du RC Lens, le début d’aventure est en revanche particulièrement encourageant. Titraoui vient de participer à un succès prestigieux contre le PSG et semble déjà prendre une place importante dans le collectif de Pierre Toppmöller. Il devra évidemment confirmer sur la durée, mais ses premières prestations sont de nature à rassurer les dirigeants lensois. Et surtout à rappeler aux supporters de l’OM ce qu’ils ont peut-être laissé filer.