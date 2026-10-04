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FRANCE

OM : les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Genesio avant Troyes !

Par Fabien Chorlet - 4 Oct 2026, 08:40
Himad Abdelli (OM)

Touché à la cheville avec l’Algérie, Himad Abdelli a déjà repris l’entraînement avec la sélection algérienne et rassure l’OM avant la reprise face à Troyes.

La trêve internationale laisse des traces du côté de l’Olympique de Marseille. Plusieurs internationaux olympiens ont été touchés avec leur sélection, à commencer par Derek Cornelius, gravement blessé à la hanche, mais aussi Amine Gouiri, Himad Abdelli et Tadjidine Mmadi. Après les nouvelles rassurantes concernant ce dernier, qui ne souffrirait de rien de grave, l’OM peut également souffler pour Himad Abdelli.

Abdelli a déjà repris l’entraînement

Touché à la cheville gauche ce mardi lors du match nul de l’Algérie face au Burundi (2-2), dans le cadre des qualifications à la CAN 2027, Himad Abdelli avait suscité une certaine inquiétude. Le milieu de terrain de l’OM avait même été aperçu avec des béquilles après la rencontre, laissant craindre une blessure sérieuse pour l’ancien joueur du SCO d’Angers. Mais les nouvelles sont finalement très rassurantes, Himad Abdelli a déjà repris l’entraînement ce samedi avec les Fennecs, comme on a pu le constater sur les images publiées par la sélection algérienne sur ses réseaux sociaux.

Abdelli bien parti pour être présent contre Troyes

Un véritable soulagement pour Bruno Genesio et l’Olympique de Marseille après les pépins physiques accumulés pendant cette trêve internationale. Sauf nouveau contretemps, Himad Abdelli devrait donc pouvoir tenir sa place pour la reprise de la Ligue 1. L’OM se déplacera dimanche prochain (20h45) sur la pelouse de Troyes, en clôture de la sixième journée de championnat, et devrait ainsi pouvoir compter sur son milieu de terrain algérien.

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